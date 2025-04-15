На некоторых главных государственных дорогах увеличена скорость движения

На Юрмальском шоссе (A10) на участке от Риги до Юрмалы максимальная разрешенная скорость увеличена до 110 км/ч.

На Даугавпилсском шоссе (A6) - от Саласпилса до Икшкиле, а также на Елгавском шоссе (A8) - от Риги до Яунолайне, теперь разрешено двигаться со скоростью до 100 км/ч.

На Видземском шоссе (A2) - участке от Лангстини до Сигулды, где действуют электронные дорожные знаки, разрешенная скорость при благоприятных условиях составит до 110 км/ч. Информация на знаках будет меняться в зависимости от текущих дорожных условий, которые фиксируют метеорологические станции, расположенные вдоль трассы.

🟡No šodienas, 15. aprīļa, atsevišķos valsts ceļu posmos palielināts maksimālais atļautais braukšanas ātrums. Plašāka informācija 👉https://t.co/xAUNI2RpL3 pic.twitter.com/u339yXfnzS — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) April 15, 2025

Представители LVC уточняют, что электронные знаки связаны с тремя метеостанциями, собирающими данные о коэффициенте сцепления с дорогой, температуре воздуха и покрытия, типе и интенсивности осадков, видимости, скорости ветра и других параметрах.

На основе этих данных система автоматически устанавливает оптимальную максимальную скорость. Информация на электронных табло обновляется каждые пять минут и может различаться по участкам трассы.

Если на переменном дорожном знаке отсутствует информация, то по умолчанию разрешенная скорость за пределами населенных пунктов - 90 км/ч.

Кроме того, на участке Кекавской окружной дороги - от Крогсила до Рижской окружной дороги, для транспортных средств массой до 7,5 тонн максимальная разрешенная скорость составляет 120 км/ч.