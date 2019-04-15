В Лиепае для отлова бобров хотят использовать опасные для людей капканы

Как сообщает портал liepajniekiem.lv, в настоящее время самоуправление установило металлические сетки вокруг деревьев, но охотники настаивают, что это не решение.

Коммунальное управление не отрицает, что в случае необходимости будут установлены и капканы, но представители управления среды отмечают, что это может создать угрозу и людям.

Напомним, что и рижские бобры доставляют головную боль столичным "коммунальщикам". С наступлением весны они активизировались на Закюсале. Эти животные массово уничтожают деревья, несмотря на то, что люди находятся совсем рядом.