Пн, 15.04.2019
Палестинцы не входят в ряды тех 6,3 млн человек, у которых было право решать судьбу Израиля. TVNET из Палестины

В Лиепае для отлова бобров хотят использовать опасные для людей капканы

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Бобер

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Лиепае бобры наносят урон городу.

Следы их пребывания замечены в нескольких местах

Как сообщает портал liepajniekiem.lv, в настоящее время самоуправление установило металлические сетки вокруг деревьев, но охотники настаивают, что это не решение.

Коммунальное управление не отрицает, что в случае необходимости будут установлены и капканы, но представители управления среды отмечают, что это может создать угрозу и людям.  

Напомним, что и рижские бобры доставляют головную боль столичным "коммунальщикам". С наступлением весны они активизировались на Закюсале. Эти животные массово уничтожают деревья, несмотря на то, что люди находятся совсем рядом. 

Смотрите!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ