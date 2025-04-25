СМИ Германии в один голос раскритиковали появившийся в печати план президента США Трампа по прекращению войны России с Украиной. Его называют планом капитуляции Киева и принятием ключевых требований Москвы.
От "красивой обертки" до "капитуляции" и "закулисного сговора" - немецкие СМИ не стесняются в выражениях, оценивая план властей США по прекращению войны России с Украиной, о деталях которого в среду, 23 апреля, рассказали американские СМИ. По единодушному мнению авторов комментариев, Вашингтон соглашается на односторонние уступки Москве за счет Киева и Европы. О наиболее интересных оценках - в обзоре DW.
Tageszeitung: Киев не может согласиться на закулисный сговор
В комментарии, опубликованном под заголовком "Путин вознагражден, Украина брошена", Барбара Эртель (Barbara Oertel) из леволиберальной Tageszeitung отмечает: план президента США Дональда Трампа означает, что "агрессивная война Владимира Путина все-таки приносит свои плоды". По ее мнению, именно так следует понимать предложение нынешних властей Соединенных Штатов, которое "с точки зрения Киева, вероятно, лучше назвать капитуляцией". Ведь, если верить публикациям американских СМИ, "Вашингтон признает аннексию Россией Крыма, а также частичную оккупацию четырех областей - Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской".
Кроме того, "в обмен на дружескую уступку Москвы, которая, возможно, все-таки согласится на прекращение огня", (…) Соединенные Штаты готовы снять санкции с России и установить с ней более тесные экономические отношения. "Украина, точнее то, что от нее осталось, брошена к ногам европейцев. Гарантии безопасности, пожалуйста, но без нас!" - возмущается Эртель. По ее выражению, "для Трампа, который так же пренебрегает демократией, правами человека и верховенством права, как и его новый духовный брат Владимир Путин, это настоящая сделка. Главное - избавиться от обременительной проблемы в виде Украины. А если еще и доллары с рублями пойдут - тем лучше".
Очевидно, что Киев не может согласиться на такой закулисный сговор, констатирует автор Tageszeitung. И задается вопросом: "А что же западные союзники Киева?". После чего сама на него отвечает так: "Мысль о возможности навязанного мира, заключенного под давлением, муссируется уже давно. Теперь он может стать реальностью. Отказ от мирного плана США, выражение солидарности с Украиной - все это хорошо. Но это не должно быть единственным ответом".
FAZ: США принимают ключевые требования Москвы, не требуя ничего взамен
Обозреватель консервативной Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) тоже весьма критически оценивает американский план по прекращению боевых действий в Украине, называя его "мертворожденным" и помогающим "российскому тирану Владимиру Путину". По мнению Фезера, для Украины неприемлемы ключевые пункты плана, в частности признание Крыма российской территорией. С другой стороны, "у московского режима нет причин идти на уступки, поскольку в случае отказа ему ничего не угрожает".
Обозреватель FAZ полагает, что Дональд Трамп даже не пытается оказать серьезное давление на Кремль. "Трамп мог бы это сделать, если бы продемонстрировал ему возможности Вашингтона: больше военной поддержки Украине и более жесткие санкции против РФ. Вместо этого власти США практикуют упреждающее подчинение, принимая ключевые требования Москвы без того, чтобы Владимир Путин предоставлял что-либо взамен".
В такой ситуации, отмечается в комментарии, Путину незачем отказываться от своих старых максимальных требований. Поэтому "заявление Вашингтона о том, что он прекратит свои посреднические усилия, если обе враждующие стороны не примут его предложения, вызывает в Москве лишь ироническую улыбку".
Если Дональд Трамп действительно откажется от своих попыток, нацеленных на прекращение боевых действий, Москва ничего не потеряет, убежден Фезер: "Даже если бы из желаемой Кремлем нормализации отношений с Вашингтоном в этом случае ничего не вышло, Путин оказался бы в более выгодном положении, чем раньше. Потому что американские предложения, направленные почти исключительно в ущерб Украине, четко дают понять, что Киев практически потерял своего на сегодняшний день самого могущественного союзника".
В результате этих событий, прогнозирует обозреватель FAZ, раскол в западном альянсе станет еще глубже. "И, с точки зрения Путина, это тоже выигрыш: Трамп подрывает авторитет США, показывая, как легко его можно водить за нос", - резюмирует Райнхард Фезер.
Die Welt: План Трампа - сделка США и России за счет Украины и Европы
"Мирный план" Дональда Трампа - это красивая обертка, которая сознательно вводит в заблуждение. План не только вредит украинским интересам, но и будет иметь последствия для Европы", - отмечается в комментарии Клеменса Вергина (Clemens Wergin) в консервативной Die Welt, который вышел под заголовком "План капитуляции для Украины".
"Представленный, как сообщает издание Axios, Дональдом Трампом "мирный план" является капитуляцией американцев перед требованиями России. Когда речь идет о российских интересах, предложения сформулированы очень конкретно. Например, США очевидно готовы признать российскую аннексию Крыма и фактический контроль россиян над остальными оккупированными территориями на востоке Украины", - указывает Вергин. И добавляет, что Трамп также жертвует интересами безопасности Украины на будущее, исключая возможное членство страны в НАТО.
Однако предложения "остаются туманными, когда речь заходит об основных интересах украинцев". Говорится о "неопределенных миротворческих силах в Украине, в которых США, очевидно, не хотят участвовать сами". (…) Помощь в восстановлении Украины также прописана нечетко, как и вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты хотя бы участвовать в этом, уточняет Die Welt.
Поэтому "мирный план" Трампа, как сказано в комментарии, "создает прецедент и поощряет дальнейшие империалистические войны Москвы - потому что, признав Крым российским, американцы санкционируют насильственное изменение границ на европейском континенте". Это не рецепт устойчивого мирного решения, как утверждает администрация Трампа, а, скорее, создание стимула для Москвы продолжать свою колониальную экспансионистскую политику, уверен Клеменс Вергин.
По его оценке, изложенный Axios план, по сути является сделкой между крупнейшими державами, США и Россией, за счет третьих сторон - Украины и Европы. "Предложение настолько односторонне пророссийское, что создается впечатление, будто Вашингтон хочет заманить Киев в заранее подготовленную ловушку, чтобы обвинить президента Владимира Зеленского в провале мирных переговоров - ведь такой план Украина может только отвергнуть. И это дало бы администрации Трампа - даже без достижения мира - предлог для окончательного прекращения помощи Украине, отмены санкций против Москвы и возвращения к обычным отношениям с Россией", - предполагает Вергин.
По его словам, односторонний план Трампа - это еще и доказательство того, что США больше не заинтересованы в том, чтобы сохранить старый миропорядок или возглавлять свободный мир. "Вместо этого Трамп, похоже, нацелился на вступление в клуб ревизионистских великих держав, которые хотят поделить мир между собой. Если Европа не хочет стать жертвой этого нового клуба, она должна вместе с Украиной выступить против этого американского плана капитуляции", - заключает комментатор Die Welt.
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