Однако предложения "остаются туманными, когда речь заходит об основных интересах украинцев". Говорится о "неопределенных миротворческих силах в Украине, в которых США, очевидно, не хотят участвовать сами". (…) Помощь в восстановлении Украины также прописана нечетко, как и вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты хотя бы участвовать в этом, уточняет Die Welt.

Поэтому "мирный план" Трампа, как сказано в комментарии, "создает прецедент и поощряет дальнейшие империалистические войны Москвы - потому что, признав Крым российским, американцы санкционируют насильственное изменение границ на европейском континенте". Это не рецепт устойчивого мирного решения, как утверждает администрация Трампа, а, скорее, создание стимула для Москвы продолжать свою колониальную экспансионистскую политику, уверен Клеменс Вергин.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: PIC ONE/picture alliance

По его оценке, изложенный Axios план, по сути является сделкой между крупнейшими державами, США и Россией, за счет третьих сторон - Украины и Европы. "Предложение настолько односторонне пророссийское, что создается впечатление, будто Вашингтон хочет заманить Киев в заранее подготовленную ловушку, чтобы обвинить президента Владимира Зеленского в провале мирных переговоров - ведь такой план Украина может только отвергнуть. И это дало бы администрации Трампа - даже без достижения мира - предлог для окончательного прекращения помощи Украине, отмены санкций против Москвы и возвращения к обычным отношениям с Россией", - предполагает Вергин.

По его словам, односторонний план Трампа - это еще и доказательство того, что США больше не заинтересованы в том, чтобы сохранить старый миропорядок или возглавлять свободный мир. "Вместо этого Трамп, похоже, нацелился на вступление в клуб ревизионистских великих держав, которые хотят поделить мир между собой. Если Европа не хочет стать жертвой этого нового клуба, она должна вместе с Украиной выступить против этого американского плана капитуляции", - заключает комментатор Die Welt.