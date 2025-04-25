Пограничник в Краславском крае применил оружие, чтобы задержать агрессивных иммигрантов

Как сообщает агентство LETA, в ходе проведения обследования местности с помощью беспилотника пограничники заметили группу людей в Асунской волости Краславского края.

Пограничники несколько раз велели им остановиться, однако люди не реагировали и бросились бежать. Во время бегства они выражали агрессию и не подчинялись требованиям, забрасывая пограничников палками и камнями.

Одному из пограничников для их задержания пришлось применить служебное огнестрельное оружие и произвести предупредительный выстрел в воздух. После этого два человека остановились, а еще пять продолжали бежать и забрасывать пограничников. После второго выстрела остановились и остальные.

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Для оказания поддержки пограничникам также были привлечены представители подразделения быстрого реагирования Национальных вооруженных сил, сотрудники службы специальных операций "Сигма" и кинолог со служебной собакой.

В ходе осмотра людей жалоб на состояние здоровья получено не было, не было обнаружено проблем и в ходе проверки их здоровья.

Они были доставлены обратно на границу с Беларусью.

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