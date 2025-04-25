Пограничник в Краславском крае применил оружие, чтобы задержать агрессивных иммигрантов

В Краславском крае в четверг пограничник произвел предупредительные выстрелы, чтобы остановить семерых нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, сообщили в погранохране.
Как сообщает агентство LETA, в ходе проведения обследования местности с помощью беспилотника пограничники заметили группу людей в Асунской волости Краславского края.
Пограничники несколько раз велели им остановиться, однако люди не реагировали и бросились бежать. Во время бегства они выражали агрессию и не подчинялись требованиям, забрасывая пограничников палками и камнями.
Одному из пограничников для их задержания пришлось применить служебное огнестрельное оружие и произвести предупредительный выстрел в воздух. После этого два человека остановились, а еще пять продолжали бежать и забрасывать пограничников. После второго выстрела остановились и остальные.
Для оказания поддержки пограничникам также были привлечены представители подразделения быстрого реагирования Национальных вооруженных сил, сотрудники службы специальных операций "Сигма" и кинолог со служебной собакой.
В ходе осмотра людей жалоб на состояние здоровья получено не было, не было обнаружено проблем и в ходе проверки их здоровья.
Они были доставлены обратно на границу с Беларусью.
В четверг нелегально проникнуть в Латвию из Беларуси пытались 88 иммигрантов
В четверг незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 88 иммигрантов, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.
С наступлением более теплой погоды поток нелегальных иммигрантов возобновился, как и прогнозировали ранее в погранохране. При этом активизировались и лица, занимающиеся организацией незаконного пересечения госграницы.
В этом году пресечено уже 1689 попыток незаконного пересечения границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты восемь человек.
Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границе Латвии с Россией и Беларусью разрешается пересекать только на автомобилях. В ряде приграничных регионов также действует режим усиленного контроля.
В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.
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