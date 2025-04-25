Ошибки Трампа: почему пошлины не помогут урегулировать торговый дисбаланс

По мнению Дональда Трампа, из-за огромного дефицита США во внешней торговле, достигшего уже $1,2 трлн, американская промышленность переживает упадок - в 1980 году ее доля в общей занятости занимала около 20%, а в 2024 - всего 8% в 2024-м. И поэтому он хочет заставить страны с большим профицитом в торговле с США сменить курс.