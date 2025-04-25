После выборов сменится мэр Резекненского края

В Резекненском крае за 15 депутатских мандатов борются 165 кандидатов из десяти списков, то есть конкуренция составляет 11 человек на место и является одной из самых высоких в стране.

В этом году к списку, от которого четыре года назад баллотировался Шварцс, присоединится Новая консервативная партия. На этот раз лидером списка является руководитель краевого управления образования и спорта Гунтар Скудра.

Список Национального объединения возглавляет заместитель руководителя Дрицанского объединения волостей Оскар Бабрис, первыми в списке "Для развития Латвии" идут депутаты самоуправления Георгий Евсиков и Янис Фрейбергс.

Лидером списка партии "Вместе для Латвии", основанной бывшим мэром Резекне Александром Барташевичем, является бывший председатель думы Вилянского края Екатерина Иванова. Список партии "Латвия на первом месте" в Резекненском крае возглавляет специалист по охране труда VSIA Latvijas dzelzceļš Елена Степуле.

Лидером списка Латвийской зеленой партии в Резекненском крае является член правления SIA Alba-LTD Игорь Луциянов, списка Латвийского объединения регионов - руководитель Наутренского объединения волостей Ливия Плавинска, первым номером в списке "Согласия" - председатель правления SIA ABE koks Вадим Селезнев.

Лидером совместного списка партий "Суверенная власть" и "Младолатыши" является руководитель SIA Megazi Марис Зира, а в списке Союза зеленых и крестьян первыми идут депутаты Гунарс Смейлис и Артур Шкестерс.