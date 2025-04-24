В заявлении пакистанских властей говорится об отсутствии «достоверного расследования и проверяемых доказательств», а попытки Индии связать атаку в Кашмире с Пакистаном называются «легкомысленными, лишенными рациональности и логики».

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Может ли Индия оставить Пакистан без воды?

Долина Инда в Ладаке, Индия Фото: Getty Images

Истоки пяти из шести рек системы Инда находятся в Индии, но основной водозабор осуществляет Пакистан. От стабильности водоснабжения зависит сельское хозяйство и энергетика Пакистана. В 1960 году был заключен договор, согласно которому Индии принадлежит право пользоваться водами трех восточных рек системы Инда до пакистанской границы, а Пакистан пользуется тремя западными реками.

Индия не нарушала договор ни в одном из конфликтов с Пакистаном и сейчас впервые приостановила его действие, при том, что в договоре не предусмотрено право какой-либо из сторон в одностороннем порядке приостановить или расторгнуть соглашение; в нем прописаны четкие процедуры разрешения споров.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что соглашение приостановили до тех пор, «пока Пакистан достоверно и бесповоротно не откажется от своей поддержки трансграничного терроризма».

Как отмечает Reuters, приостановка соглашения, скорее всего, не окажет немедленного влияния на поток воды в Пакистан, потому что даже если Индия решит «перекрыть» Пакистану воду, ее будет некуда отводить и негде хранить.