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Индия обвиняет Пакистан в гибели туристов и грозит оставить его без воды. Может ли начаться война? (1)

BBC
Индийские военные на пропускном пункте Вагах, 24 апреля 2025 года
Индийские военные на пропускном пункте Вагах, 24 апреля 2025 года Фото: Getty Images

​После того, как во вторник в Палахгаме были убиты 26 туристов, и Индия обвинила в этом Пакистан, напряжение между двумя странами усилилось. Прекращено авиасообщение и торговля, высланы дипломаты, Индия выходит из договора о водах, а Пакистан обещает расценивать попытку отрезать водоснабжение как объявление войны.

Индийская полиция опубликовала имена троих подозреваемых боевиков и указала, что двое из них — пакистанцы.

В среду вечером Индия понизила уровень дипломатических отношений с Пакистаном, почти в два раза сократив численность работников посольств, объявила о закрытии единственного сухопутного пограничного перехода между странами и приостановила действие соглашения по водам реки Инд, заключенного в 1960 году. Визы пакистанцев, выданные по системе освобождения от виз Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества, будут аннулированы в трехдневный срок.

Правительство Пакистана в четверг ввело серию ответных мер: приостановило действие виз для граждан Индии, за исключением сикхских паломников, объявило индийских военных советников персонами нон грата и предписало им покинуть страну.

Воздушное пространство Пакистана было закрыто «для всех авиалиний, принадлежащих Индии или управляемых Индией», был также закрыт основной пограничный пост Вагах и остановлена вся торговля, в том числе транзит товаров.

Пакистан предупредил, что любая попытка Индии остановить поставки воды из реки Инд будет расцениваться как «акт войны», и ответ на него будет соответствующим.

В заявлении пакистанских властей говорится об отсутствии «достоверного расследования и проверяемых доказательств», а попытки Индии связать атаку в Кашмире с Пакистаном называются «легкомысленными, лишенными рациональности и логики».

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Может ли Индия оставить Пакистан без воды?

Долина Инда в Ладаке, Индия
Долина Инда в Ладаке, Индия Фото: Getty Images

Истоки пяти из шести рек системы Инда находятся в Индии, но основной водозабор осуществляет Пакистан. От стабильности водоснабжения зависит сельское хозяйство и энергетика Пакистана. В 1960 году был заключен договор, согласно которому Индии принадлежит право пользоваться водами трех восточных рек системы Инда до пакистанской границы, а Пакистан пользуется тремя западными реками.

Индия не нарушала договор ни в одном из конфликтов с Пакистаном и сейчас впервые приостановила его действие, при том, что в договоре не предусмотрено право какой-либо из сторон в одностороннем порядке приостановить или расторгнуть соглашение; в нем прописаны четкие процедуры разрешения споров.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что соглашение приостановили до тех пор, «пока Пакистан достоверно и бесповоротно не откажется от своей поддержки трансграничного терроризма».

Как отмечает Reuters, приостановка соглашения, скорее всего, не окажет немедленного влияния на поток воды в Пакистан, потому что даже если Индия решит «перекрыть» Пакистану воду, ее будет некуда отводить и негде хранить.

Однако приостановка означает, что Индия может прекратить делиться информацией о сбросе воды с дамб и плотин или о наводнениях. Кроме того, у нее больше не будет обязанности выпускать минимальные объемы воды в засушливый сезон. Если потоки воды станут непостоянными, сельское хозяйство Пакистана может оказаться под угрозой, в особенности культуры, зависящие от орошения, например, пшеница, рис и сахарный тростник.

Министр энергетики Пакистана Аваис Лехари назвал приостановку договора «актом водной войны» и «трусливым, незаконным шагом».

Халид Хуссейн Баат, председатель национального фермерского союза Пакистана, охарактеризовал действия Индии как акт агрессии.

«Это настоящая война, — цитирует его Reuters. — У нас и так нехватка воды из-за изменения климата. В этом году мало дождей и мало снега, и уровень воды уже на 20–25% ниже, чем в прошлом году».

Может ли начаться война?

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх пообещал «жесткий ответ», заявив о готовности действовать не только против исполнителей, но и против организаторов нападений на индийской земле.

Военный историк Шринатх Рагхаван в комментарии Би-би-си вспомнил прецеденты 2016 и 2019 годов. В 2016 году, когда в Ури были убиты 19 индийских солдат, Индия нанесла точечные удары по предполагаемым лагерям боевиков в пакистанской части Кашмира. В 2019 году, когда автомобиль со взрывчаткой протаранил автобус с индийскими полицейскими и убил 40 человек, Индия нанесла авиаудар по предполагаемому лагерю боевиков в Балаки, это был первый такой удар на территории Пакистана с 1971 года. Пакистан в ответ нанес собственные авиаудары. Это переросло в серию вооруженных столкновений.

«Мы, скорее всего, увидим решительный ответ — такой, который продемонстрирует решимость как внутренней аудитории, так и игрокам в Пакистане. С 2016 года, а особенно после 2019-го, порог для ответных действий был установлен на уровне трансграничных или авиаударов. Теперь правительству будет трудно действовать ниже этого уровня. Пакистан, вероятно, ответит, как это было ранее», — считает историк.

Майкл Кугельман, аналитик в области внешней политики, назвал вероятность военного ответа Индии высокой.

«Главное преимущество такой реакции для Индии — политическое, поскольку общественное давление требует жесткого ответа», — сказал он Би-би-си.

Кристофер Клари из Университета Олбани (США) считает, что соглашение о прекращении огня 2021 года по линии контроля уже начало разрушаться, и премьер-министр Индии Нарендра Моди может одобрить возобновление обстрелов через границу. Кроме того, могут возобновиться авиаудары или даже удары крылатыми ракетами, как это было в 2019 году. Все это несет риски ответной эскалации.

Одним из самых серьезных рисков в любом кризисе между Индией и Пакистаном является то, что обе страны обладают ядерным оружием.

«Ядерное оружие — это одновременно угроза и сдерживающий фактор: оно заставляет руководителей обеих стран действовать с осторожностью. Ответ, скорее всего, будет представлен как точечный и целенаправленный. Пакистан может ответить тем же, а затем искать возможность для деэскалации, — считает Рагхаван. — Мы видели такую модель и в других конфликтах, например, между Израилем и Ираном — точечные удары, за которыми следуют попытки снизить напряжение. Но риск всегда в том, что все пойдет не по плану».

Самое крупное нападение за последние годы

Пахалгам, на следующий день после атаки
Пахалгам, на следующий день после атаки Фото: Getty Images

22 апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в Палагхаме. По данным полиции, погибли не менее 26 человек, ранены 17.

Палагхам находится в Кашмире, на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан, и которая находится под контролем Индии. Население там преимущественно мусульманское.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее террористической атакой, а глава правящей Индийской народной партии Равиндер Райна обвинил в атаке пакистанских боевиков и обещал найти и наказать их и тех, кто им помогал.

Глава региона Оман Абдулла написал в Х, что это «нападение гораздо масштабнее всего, что мы видели в отношении мирных жителей в последние годы».

BBC
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