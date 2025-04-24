После того, как во вторник в Палахгаме были убиты 26 туристов, и Индия обвинила в этом Пакистан, напряжение между двумя странами усилилось. Прекращено авиасообщение и торговля, высланы дипломаты, Индия выходит из договора о водах, а Пакистан обещает расценивать попытку отрезать водоснабжение как объявление войны.
Индийская полиция опубликовала имена троих подозреваемых боевиков и указала, что двое из них — пакистанцы.
В среду вечером Индия понизила уровень дипломатических отношений с Пакистаном, почти в два раза сократив численность работников посольств, объявила о закрытии единственного сухопутного пограничного перехода между странами и приостановила действие соглашения по водам реки Инд, заключенного в 1960 году. Визы пакистанцев, выданные по системе освобождения от виз Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества, будут аннулированы в трехдневный срок.
Правительство Пакистана в четверг ввело серию ответных мер: приостановило действие виз для граждан Индии, за исключением сикхских паломников, объявило индийских военных советников персонами нон грата и предписало им покинуть страну.
Воздушное пространство Пакистана было закрыто «для всех авиалиний, принадлежащих Индии или управляемых Индией», был также закрыт основной пограничный пост Вагах и остановлена вся торговля, в том числе транзит товаров.
Пакистан предупредил, что любая попытка Индии остановить поставки воды из реки Инд будет расцениваться как «акт войны», и ответ на него будет соответствующим.
В заявлении пакистанских властей говорится об отсутствии «достоверного расследования и проверяемых доказательств», а попытки Индии связать атаку в Кашмире с Пакистаном называются «легкомысленными, лишенными рациональности и логики».
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Может ли Индия оставить Пакистан без воды?
Истоки пяти из шести рек системы Инда находятся в Индии, но основной водозабор осуществляет Пакистан. От стабильности водоснабжения зависит сельское хозяйство и энергетика Пакистана. В 1960 году был заключен договор, согласно которому Индии принадлежит право пользоваться водами трех восточных рек системы Инда до пакистанской границы, а Пакистан пользуется тремя западными реками.
Индия не нарушала договор ни в одном из конфликтов с Пакистаном и сейчас впервые приостановила его действие, при том, что в договоре не предусмотрено право какой-либо из сторон в одностороннем порядке приостановить или расторгнуть соглашение; в нем прописаны четкие процедуры разрешения споров.
Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что соглашение приостановили до тех пор, «пока Пакистан достоверно и бесповоротно не откажется от своей поддержки трансграничного терроризма».
Как отмечает Reuters, приостановка соглашения, скорее всего, не окажет немедленного влияния на поток воды в Пакистан, потому что даже если Индия решит «перекрыть» Пакистану воду, ее будет некуда отводить и негде хранить.
Однако приостановка означает, что Индия может прекратить делиться информацией о сбросе воды с дамб и плотин или о наводнениях. Кроме того, у нее больше не будет обязанности выпускать минимальные объемы воды в засушливый сезон. Если потоки воды станут непостоянными, сельское хозяйство Пакистана может оказаться под угрозой, в особенности культуры, зависящие от орошения, например, пшеница, рис и сахарный тростник.
Министр энергетики Пакистана Аваис Лехари назвал приостановку договора «актом водной войны» и «трусливым, незаконным шагом».
Халид Хуссейн Баат, председатель национального фермерского союза Пакистана, охарактеризовал действия Индии как акт агрессии.
«Это настоящая война, — цитирует его Reuters. — У нас и так нехватка воды из-за изменения климата. В этом году мало дождей и мало снега, и уровень воды уже на 20–25% ниже, чем в прошлом году».
Может ли начаться война?
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх пообещал «жесткий ответ», заявив о готовности действовать не только против исполнителей, но и против организаторов нападений на индийской земле.
Военный историк Шринатх Рагхаван в комментарии Би-би-си вспомнил прецеденты 2016 и 2019 годов. В 2016 году, когда в Ури были убиты 19 индийских солдат, Индия нанесла точечные удары по предполагаемым лагерям боевиков в пакистанской части Кашмира. В 2019 году, когда автомобиль со взрывчаткой протаранил автобус с индийскими полицейскими и убил 40 человек, Индия нанесла авиаудар по предполагаемому лагерю боевиков в Балаки, это был первый такой удар на территории Пакистана с 1971 года. Пакистан в ответ нанес собственные авиаудары. Это переросло в серию вооруженных столкновений.
«Мы, скорее всего, увидим решительный ответ — такой, который продемонстрирует решимость как внутренней аудитории, так и игрокам в Пакистане. С 2016 года, а особенно после 2019-го, порог для ответных действий был установлен на уровне трансграничных или авиаударов. Теперь правительству будет трудно действовать ниже этого уровня. Пакистан, вероятно, ответит, как это было ранее», — считает историк.
Майкл Кугельман, аналитик в области внешней политики, назвал вероятность военного ответа Индии высокой.
«Главное преимущество такой реакции для Индии — политическое, поскольку общественное давление требует жесткого ответа», — сказал он Би-би-си.
Кристофер Клари из Университета Олбани (США) считает, что соглашение о прекращении огня 2021 года по линии контроля уже начало разрушаться, и премьер-министр Индии Нарендра Моди может одобрить возобновление обстрелов через границу. Кроме того, могут возобновиться авиаудары или даже удары крылатыми ракетами, как это было в 2019 году. Все это несет риски ответной эскалации.
Одним из самых серьезных рисков в любом кризисе между Индией и Пакистаном является то, что обе страны обладают ядерным оружием.
«Ядерное оружие — это одновременно угроза и сдерживающий фактор: оно заставляет руководителей обеих стран действовать с осторожностью. Ответ, скорее всего, будет представлен как точечный и целенаправленный. Пакистан может ответить тем же, а затем искать возможность для деэскалации, — считает Рагхаван. — Мы видели такую модель и в других конфликтах, например, между Израилем и Ираном — точечные удары, за которыми следуют попытки снизить напряжение. Но риск всегда в том, что все пойдет не по плану».
Самое крупное нападение за последние годы
22 апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в Палагхаме. По данным полиции, погибли не менее 26 человек, ранены 17.
Палагхам находится в Кашмире, на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан, и которая находится под контролем Индии. Население там преимущественно мусульманское.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее террористической атакой, а глава правящей Индийской народной партии Равиндер Райна обвинил в атаке пакистанских боевиков и обещал найти и наказать их и тех, кто им помогал.
Глава региона Оман Абдулла написал в Х, что это «нападение гораздо масштабнее всего, что мы видели в отношении мирных жителей в последние годы».