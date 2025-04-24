Президент США Дональд Трамп пытается продать свой "мирный план", однако ни Европейский союз, ни Украина, ни даже Россия не проявляют интереса к этому предложению, пишет The Economist.
Издание отмечает, что в плане, предложенном Трампом, содержатся пункты, крайне выгодные России. В частности - формальное признание незаконной аннексии Крыма, отмена санкций против России, а также отказ от вступления Украины в НАТО.
В обмен на эти уступки США, согласно предложению, не предлагают Украине ни гарантий безопасности, ни какого-либо другого вида помощи, которую могли бы предоставить европейские страны.
"Лучшее, что можно сказать об американском плане, - это то, что он не дает Путину абсолютно всего, чего он хочет. В нем, к примеру, не говорится о формальном признании оккупации четырех украинских областей, которые в данный момент частично контролируются российскими войсками. Также, судя по разным источникам, предложение о сокращении численности украинской армии после подписания мирного соглашения не вызвало никакого отклика", - пишет The Economist.
Журнал отмечает, что на сегодняшний день ни одна из сторон не демонстрирует стремления поддержать план Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что не признает оккупацию Крыма Россией. В то же время европейские страны продолжают поддерживать позицию Украины, а сама Россия также не в восторге от предложений Трампа.
Ожидается, что в ближайшее время специальный представитель Трампа Стив Уиткофф посетит Москву, чтобы попытаться добиться одобрения плана со стороны диктатора Владимира Путина.
Ранее Уиткофф заявлял: ключ к мирному соглашению лежит в решении вопроса по "пяти территориям". Он не уточнил, какие именно регионы имеются в виду, однако известно, что Россия настаивает на признании Крыма, Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей частью своей территории.
Министерство иностранных дел Украины уже отреагировало на заявление Уиткоффа, подчеркнув: "Украина никогда не признает захваченные территории частью России и никогда не согласится на ограничение своих оборонных возможностей".
По данным агентства Reuters, Европа категорически не согласна с рядом пунктов плана Трампа, включая признание аннексии Крыма и снятие санкций с России до заключения мирного соглашения.
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