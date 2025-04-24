Издание отмечает, что в плане, предложенном Трампом, содержатся пункты, крайне выгодные России. В частности - формальное признание незаконной аннексии Крыма, отмена санкций против России, а также отказ от вступления Украины в НАТО.

В обмен на эти уступки США, согласно предложению, не предлагают Украине ни гарантий безопасности, ни какого-либо другого вида помощи, которую могли бы предоставить европейские страны.

"Лучшее, что можно сказать об американском плане, - это то, что он не дает Путину абсолютно всего, чего он хочет. В нем, к примеру, не говорится о формальном признании оккупации четырех украинских областей, которые в данный момент частично контролируются российскими войсками. Также, судя по разным источникам, предложение о сокращении численности украинской армии после подписания мирного соглашения не вызвало никакого отклика", - пишет The Economist.