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Трамп: согласие России не занимать всю Украину - это "большие уступки"

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп Фото: PA/Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что согласие России не занимать всю Украину - "довольно большие уступки" со стороны Москвы, пишет DPA.

Трамп утверждает, что оказывает давление на Россию, чтобы добиться окончания войны в Украине.

"Мы оказываем большое давление на Россию, и Россия это знает", - сказал Трамп, которого обвиняют в чрезмерно уступчивом отношении к России в этих попытках завершить войну.

Во время встречи Трампа с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме репортер спросил Трампа, на какие уступки пошла Россия для содействия заключению мирного соглашения с Киевом.

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"Остановка войны, остановка занятия всей страны. Довольно большие уступки", - ответил Трамп.

Он также сказал, что уверен в том, что вскоре будет достигнуто мирное соглашение.

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