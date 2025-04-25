Трамп: согласие России не занимать всю Украину - это "большие уступки"

Трамп утверждает, что оказывает давление на Россию, чтобы добиться окончания войны в Украине.

"Мы оказываем большое давление на Россию, и Россия это знает", - сказал Трамп, которого обвиняют в чрезмерно уступчивом отношении к России в этих попытках завершить войну.

Во время встречи Трампа с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме репортер спросил Трампа, на какие уступки пошла Россия для содействия заключению мирного соглашения с Киевом.

"Остановка войны, остановка занятия всей страны. Довольно большие уступки", - ответил Трамп.

Он также сказал, что уверен в том, что вскоре будет достигнуто мирное соглашение.