Изменится организация движения на Земитанском мосту в Риге

Движение будет перенаправлено на новое дорожное покрытие в направлении из центра.

Как и раньше, в обоих направлениях будет по две полосы движения.

Пешеходное движение на мосту станется перекрытым, а остановки общественного транспорта будут закрыты.

Работы по реконструкции Земитанского моста начались в ноябре прошлого года, а закончить их планируется к осени 2026 года. В общей сложности реконструкция моста обойдется в 24,2 миллиона евро, из них самоуправление софинансирует 3,6 миллиона евро.