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Изменится организация движения на Земитанском мосту в Риге

Земитанский мост.
Земитанский мост. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В связи с продолжением реконструкции Земитанского моста в Риге с сегодняшнего дня и до 30 мая будет изменена организация движения на мосту, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Движение будет перенаправлено на новое дорожное покрытие в направлении из центра.

Как и раньше, в обоих направлениях будет по две полосы движения.

Пешеходное движение на мосту станется перекрытым, а остановки общественного транспорта будут закрыты.

Работы по реконструкции Земитанского моста начались в ноябре прошлого года, а закончить их планируется к осени 2026 года. В общей сложности реконструкция моста обойдется в 24,2 миллиона евро, из них самоуправление софинансирует 3,6 миллиона евро.

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