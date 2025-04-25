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В Риге агрессивный пассажир напал на водителя троллейбуса

Троллейбус в Риге. Иллюстративное фото
Троллейбус в Риге. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 24 апреля, в Риге серьезные травмы получил водитель 25-го троллейбуса, на которого напал агрессивный пассажир. Как сообщает предприятие Rīgas satiksme, водителю потребовалась помощь медиков.

Предприятие благодарит пассажиров троллейбуса, которые оказали поддержку водителю до прибытия скорой помощи.

"Благодаря оперативным действиям полиции агрессивного пассажира удалось задержать. Мы также написали заявление, чтобы призвать виновного к ответственности", - сообщило Rīgas satiksme на платформе Х.

"Каждый наш сотрудник осуществляет свою работу, и агрессия в их отношении недопустима. Призываем всех к взаимопониманию и уважению друг к другу", - отметили представители предприятия.

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