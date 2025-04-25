В Риге агрессивный пассажир напал на водителя троллейбуса

"Благодаря оперативным действиям полиции агрессивного пассажира удалось задержать. Мы также написали заявление, чтобы призвать виновного к ответственности", - сообщило Rīgas satiksme на платформе Х.

"Каждый наш сотрудник осуществляет свою работу, и агрессия в их отношении недопустима. Призываем всех к взаимопониманию и уважению друг к другу", - отметили представители предприятия.