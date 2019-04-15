Пн, 15.04.2019
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В Таллинне полицейский через стену тяжело ранил 24-летнего коллегу
Фото с места происшествия

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Сегодня в 14 часов тяжелый несчастный случай произошел в полицейском отделении на улице Казе в Таллинне, когда случайный выстрел тяжело ранил сотрудника группы быстрого реагирования.

Выстрел произвел его 30-летний коллега, который находился в соседнем помещении. Пуля, выпущенная из огнестрельного оружия MP5, прошла сквозь стену и попала в верхнюю часть тела 24-летнего сотрудника группы быстрого реагирования.

«Коллеги сразу оказали пострадавшему первую помощь и машина скорой помощи доставила полицейского в тяжелом состоянии в больницу, где его, по последним данным, оперируют, - сказал пыхьяский префект Кристиан Яани. – Все обстоятельства несчастного случая выясняются. На месте работают криминалисты и следственная группа бюро внутреннего контроля».

Начато уголовное производство.

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