Ликвидация игорных залов. За и Против

Еще один аргумент против закрытия игорных на территории страны связан с выдвижением мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие") на выборы в Европейский парламент. Например,

Латвийская ассоциация игрового бизнеса считает инициативу по ликвидации игорных залов в Риге частью предвыборной кампании Ушакова.

Об этом заявляет член ассоциации Арнис Верзмеиекс в передаче "Открытый вопрос" на Латвийском радио 4 (LR4). Также представители ассоциации отмечают, что данная инициатива используется для отвлечения общественности от других важных проблем.

"При подготовке к выборам в Сейм эта тема использовалась Новой консервативной партией, но теперь под лозунгом "Давайте закроем все игорные залы в Риге" Нил Ушаков готовится к выборам в Европарламент.

Вместо решения проблем, которые действительно актуальны для жителей Риги, таких как ямы на улицах города или огромный коррупционный скандал в Rīgas satiksme, руководство Рижской думы вместе с Ушаковым предпочло спрятаться за псевдо-проблемами и бежать из Риги в теплое место в Европейском парламенте", - говорит Арнис Верзмеиекс.

Как заметил TVNET, во время уже упоминавшейся трансляции LR4 произошел интересный диалог между представителем Министерства экономики Ольгой Богдановой и руководителем Комитета городского развития Рижской думы Алексеем Росликовым.

Богданова задала следующий вопрос:

"Если закроют игорные залы, чем вы планируете их заменить? Как вы собираетесь развлекать этих молодых (в основном молодых) людей, чтобы избежать появления незаконной индустрии?"

Позже, в эфире, представитель министерства объяснила, что не рассматривает игорные залы как места для молодежных развлечений, но считает, что если ликвидировать данные учреждения, эти люди могут войти в неконтролируемую подпольную игровую среду.

На это Росликов ответил, что молодые люди имеют все возможности заниматься спортом, а не играть в игорных залах.

Немного цифр

Согласно данным Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми в 2018 году доход от азартных игр составил 278 миллионов евро. Год до этого - почти 249 миллионов евро. Это означает, что выручка отрасли выросла на 11% за год. Большинство денег организаторы зарабатывают благодаря игорным залам.

Например, в 2018 году 217 миллионов евро из 278 дохода, были получены именно благодаря игровым автоматам. В свою очередь в 2017 году это были 200 миллионов евро из общего объема в 249 миллионов.

Стоит также учитывать, что игровая индустрия обеспечивает почти четыре тысячи рабочих мест.