Ликвидация игорных залов. За и Против

В конце марта Рижская дума после долгих дебатов решила закрыть все игорные залы на территории столицы. Параллельно Сеймом было рассмотрено предложение о закрытии игорных по всей стране. После этих двух инициатив в общественном пространстве появился ряд диаметрально противоположных взглядов. Портал TVNET предлагает читателям ознакомиться с некоторыми аргументами "за" и "против".
ЗА
Общий аргумент в предложении как Рижской думы, так и членов Новой консервативной партии - это решение социальных проблем. Конечно, люди много денег оставляют в игорных залах. Вместе с тем разрушаются семьи и жизнь человека в целом.
"Кто-нибудь подсчитал, сколько теряют государство и муниципалитет, потому что сотни и тысячи зависимых азартных игроков разрушают свою жизнь и семьи, погружая их в еще большую нищету", - задается вопрос в инициативе, опубликованной на ManaBalss.lv, которая уже собрала более 12 тысяч подписей.
Схожую аргументацию использует и Нил Ушаков в объявлении о намерении закрыть игорные залы по всей Риге:
"Дума должна сделать все возможное, чтобы Рига наконец стала городом, который будет полностью освобожден от этой вызывающей привыкание болезни. Чтобы рижане не пострадали от азартных игр и всех связанных с этим негативных последствий".
Выступая за ликвидацию игорных залов, также упоминается проблема миграции. Например, инициатор данного запрета
депутат НКП Юрис Юрашс в феврале на заседании Сейма по бюджету и финансам (налогам) утверждал, что люди собираются "отрабатывать" долги за границей.
В конце концов, есть и финансовый аргумент. Его высказал упомянутому комитету Сейма по бюджету и финансам (налогам) Гатис Эглитис, член НКП.
По его мнению, деньги, неполученные государственным бюджетом в случае одобрения инициативы, останутся у населения, способствуя тем самым потреблению.
Против
Как представители отрасли, так и представители государственной власти отмечают, что в случае закрытия игорных заведений по всей стране, за исключением отелей класса люкс, государственный бюджет потеряет значительные ресурсы.
По оценкам Министерства финансов, без дохода от налога на азартные игры, государственный бюджет может сократиться до 36,6 млн евро.
В дополнение к бюджету никакие деньги не поступят от других налогов, связанных с игорным бизнесом, включая налоги на рабочую силу.
Следующим важным контраргументом является то, что закрыв игровые залы как в Риге, так и по всей Латвии, они уйдут в подполье, и государственный бюджет потеряет деньги, в то время как проблема игровой зависимости не будет решена. На это указала заместитель государственного секретаря Министерства финансов по вопросам налогового администрирования и теневой экономики Яна Салминя.
С ней согласилась и руководитель Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне. Как сообщила Бирне информационному агентству LETA в конце марта, решение закрыть все игорные залы на территории Риги является политическим решением.
"Сегодня азартные игры доступны в интернете. Мы работаем над тем, чтобы предотвратить популяризацию теневой экономики и не поддерживать нелицензионные азартные игры, но, к сожалению, большинство людей найдут их.
Все, что запрещено, является "сладким плодом", и всегда найдется тот, кто решит продолжить играть - также в нелегальной среде", - указывает Бирне.
Еще один аргумент против закрытия игорных на территории страны связан с выдвижением мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие") на выборы в Европейский парламент. Например,
Латвийская ассоциация игрового бизнеса считает инициативу по ликвидации игорных залов в Риге частью предвыборной кампании Ушакова.
Об этом заявляет член ассоциации Арнис Верзмеиекс в передаче "Открытый вопрос" на Латвийском радио 4 (LR4). Также представители ассоциации отмечают, что данная инициатива используется для отвлечения общественности от других важных проблем.
"При подготовке к выборам в Сейм эта тема использовалась Новой консервативной партией, но теперь под лозунгом "Давайте закроем все игорные залы в Риге" Нил Ушаков готовится к выборам в Европарламент.
Вместо решения проблем, которые действительно актуальны для жителей Риги, таких как ямы на улицах города или огромный коррупционный скандал в Rīgas satiksme, руководство Рижской думы вместе с Ушаковым предпочло спрятаться за псевдо-проблемами и бежать из Риги в теплое место в Европейском парламенте", - говорит Арнис Верзмеиекс.
Как заметил TVNET, во время уже упоминавшейся трансляции LR4 произошел интересный диалог между представителем Министерства экономики Ольгой Богдановой и руководителем Комитета городского развития Рижской думы Алексеем Росликовым.
Богданова задала следующий вопрос:
"Если закроют игорные залы, чем вы планируете их заменить? Как вы собираетесь развлекать этих молодых (в основном молодых) людей, чтобы избежать появления незаконной индустрии?"
Позже, в эфире, представитель министерства объяснила, что не рассматривает игорные залы как места для молодежных развлечений, но считает, что если ликвидировать данные учреждения, эти люди могут войти в неконтролируемую подпольную игровую среду.
На это Росликов ответил, что молодые люди имеют все возможности заниматься спортом, а не играть в игорных залах.
Немного цифр
Согласно данным Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми в 2018 году доход от азартных игр составил 278 миллионов евро. Год до этого - почти 249 миллионов евро. Это означает, что выручка отрасли выросла на 11% за год. Большинство денег организаторы зарабатывают благодаря игорным залам.
Например, в 2018 году 217 миллионов евро из 278 дохода, были получены именно благодаря игровым автоматам. В свою очередь в 2017 году это были 200 миллионов евро из общего объема в 249 миллионов.
Стоит также учитывать, что игровая индустрия обеспечивает почти четыре тысячи рабочих мест.
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