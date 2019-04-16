В Латвии за торговлю людьми два человека получили более пяти лет тюрьмы

Лица, работая в организованной группе с участниками британской преступной группировки, в Латвии предлагали женщинам работу на заводе по сортировке овощей, которая якобы хорошо оплачивается.

После того, как женщины на предложение соглашались, участники группы организовывали их доставку в Соединенное Королевство, где разделяли их, привозя каждую на свое место жительства.

Завербованным женщинам запрещали свободно передвигаться и общаться, угрозами их принуждали вступать в брак с гражданами Пакистана, обеспечивая им таким образом право находиться в стране ЕС - Великобритании.

Обвиняемые свою вину признали, и в их апелляционной жалобе находилась лишь часть о наказании, они просили установить наказание, не связанное с лишением свободы.

Однако суд на их сторону не встал и на смягчение наказания не пошел.