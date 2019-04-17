На реновацию территории Видземского рынка требуется минимум 18 млн евро

На реновацию территории Видземского рынка требуется по крайней мере 18 миллионов евро, заявил депутатам Рижской думы на выездном заседании комитета городской собственности представитель компании по недвижимости Colliers International Advisors Янис Озолс.
По поручению Rīgas Centrāltirgus были разработаны сценарии возможного развития рынка и варианты финансового обеспечения его реновации.
Концепция предусматривает сохранение функции рынка как домининующей, разработку публичной инфраструктуры с зоной отдыха, детскими площадками и местом для культурных мероприятий, а также план ревитализации территории.
Молочный павильон может быть сохранен в его нынешнем виде, а в мясной - отдан предприятиям общественного питания. Между павильонами эксперты предлагают создать открытое пространство, где своими изделиями могли бы торговать ремесленники или специализированные торговцы. На территории, прилегающей к дому на ул. Бривибас, 90, разместились бы детская площадка и зеленая зона, а в доме со стороны ул. Тербатас - офисы, оздоровительные центры и так далее.
Разработаны три варианта финансирования реновации Видземского рынка. Первый, наиболее рискованный, предусматривает, что все расходы берет на себя Rīgas Centrāltirgus, и в таком случае нужен кредит по крайней мере на 14 млн евро.
При втором варианте часть расходов покрывает арендатор, с которым заключен договор на 30 лет. В этом случае инвестору передаются мясной павильон и офисное здание, а расходы Rīgas Centrāltirgus составили бы 4,6 млн евро, в том числе 3,7 млн евро - кредитные средства.
Третий сценарий предусматривает передачу инвестору всей территории рынка.