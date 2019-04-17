На реновацию территории Видземского рынка требуется минимум 18 млн евро

По поручению Rīgas Centrāltirgus были разработаны сценарии возможного развития рынка и варианты финансового обеспечения его реновации.

Концепция предусматривает сохранение функции рынка как домининующей, разработку публичной инфраструктуры с зоной отдыха, детскими площадками и местом для культурных мероприятий, а также план ревитализации территории.

Молочный павильон может быть сохранен в его нынешнем виде, а в мясной - отдан предприятиям общественного питания. Между павильонами эксперты предлагают создать открытое пространство, где своими изделиями могли бы торговать ремесленники или специализированные торговцы. На территории, прилегающей к дому на ул. Бривибас, 90, разместились бы детская площадка и зеленая зона, а в доме со стороны ул. Тербатас - офисы, оздоровительные центры и так далее.

Разработаны три варианта финансирования реновации Видземского рынка. Первый, наиболее рискованный, предусматривает, что все расходы берет на себя Rīgas Centrāltirgus, и в таком случае нужен кредит по крайней мере на 14 млн евро.

При втором варианте часть расходов покрывает арендатор, с которым заключен договор на 30 лет. В этом случае инвестору передаются мясной павильон и офисное здание, а расходы Rīgas Centrāltirgus составили бы 4,6 млн евро, в том числе 3,7 млн евро - кредитные средства.