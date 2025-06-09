Фото Полиция ищет пропавшего мужчину

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Сергея Бабахина, 1971 года рождения, который 6 июня этого года около 8:00 утра вышел из своего дома в Олайне, на улице Земгалес, и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 185 см, короткие седые волосы, родимое пятно на правой щеке.
Полиция просит осмотреть фотографии мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 112 или 67950255.
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