"Новое Единство" высказалось о формировании коалиции в Рижской думе

По его мнению, рижане на выборах ясно выразили стремление сохранить европейский курс развития Риги, и затягивать формирование коалиции из-за разногласий нельзя.

"Рижане ожидают, что коалиция будет сформирована очень быстро и приступит к работе. Мы полностью поддерживаем такой курс. У нас нет никаких требований и тем более никаких ультиматумов. Мы просто подождем, что нам предложат", - сказал Кирсис.

Он выразил уверенность в том, что "Новое Единство" сможет эффективно сотрудничать со всеми потенциальными партнерами по коалиции - "Прогрессивными", Национальным объединением и "Объединенным списком".

Видео: Вилнис Кирсис комментирует итоги выборов

Отвечая на вопрос, не хочет ли он сохранить пост мэра Риги, Кирсис ответил, что, хотя результаты близки, кандидат "Прогрессивных" Клейнбергс показал лучший результат, поэтому преимущество должно быть у него.

Говоря о том, какую роль в Рижской думе будет играть партия "Латвия на первом месте", получившая на выборах наибольшее число голосов, Кирсис выразил надежду, что в работе коалиции у нее не будет никакой роли, в свою очередь, как оппозиция она может высказывать свои идеи.