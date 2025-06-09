Возникла виртуальная очередь. Что пошло не так в процессе подсчета голосов?

"Скорее всего, из-за нехватки мощности. Возможно, IT-специалисты смогут точнее объяснить, в чем была проблема", - заявил в воскресенье, 8 июня, в эфире программы Panorāma на Латвийском телевидении председатель Рижской избирательной комиссии Марис Звидрис.

В ночное время возникла и виртуальная очередь - председатели избирательных участков ждали разрешения начать сканирование, рассказал Звидрис в эфире передачи.

Эта "очередь" формировалась в чате группы в мессенджере WhatsApp - это был способ, с помощью которого Государственное агентство цифрового развития (VDAA) пыталось ускорить процесс сканирования. Именно это учреждение отвечало за техническое обеспечение выборов.

Глава VDAA Йоренс Лиопа в интервью передаче сказал: "Так мы планировали уравновесить нагрузку на инфраструктуру, чтобы обеспечить проведение процесса (..). В какой-то момент мы поняли, что есть более быстрый и эффективный способ. Я сказал - запускаем процесс вручную".

В избирательном участке Рижской 1-й гимназии, например, царила неопределенность. Сотрудники провели в этой виртуальной очереди несколько часов в ожидании разрешения. Они надеялись, что сканирование возобновится, как только система снова заработает.

Председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите рассказала, что поняла - участки больше не готовы ждать: "Тогда наступил критический момент, когда я поняла, что как руководителю, мне нужно принять решение. Около часа ночи стало ясно, что голоса придется считать вручную, и был активирован план "Б".

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 8 июня, было принято решение о ручном подсчете голосов по всей Латвии.

Такое решение было принято, поскольку автоматическая система подсчета голосов оказалась слишком медленной.

Председатель Рижской избирательной комиссии Марис Звидрис сообщил агентству LETA, что отдельные участки прекратили работу еще до этого решения, так как им пришлось ждать более двух часов в "бессмысленной очереди".