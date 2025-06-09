Клейнбергс высказался о партиях латышского электората в новой думе

Он подчеркнул, что "Прогрессивные" провели "жирную красную черту" только в отношении коррупции, разбазаривания средств и конфликтов интересов.

По остальным вопросам потенциальные партнеры по коалиции могут найти общий язык. "Прогрессивные" планируют посвятить переговорам с каждым из возможных партнеров отдельный день, чтобы обсудить как можно больше вопросов.

Комментируя публично прозвучавшие опасения по поводу возможных проблем в сотрудничестве между "Прогрессивными" и Нацобъединением, Клейнбергс напомнил, что в начале нынешнего созыва Рижской думы обе партии достаточно успешно работали вместе на протяжении двух с половиной лет.

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Кандидат в мэры от "Прогрессивных" убежден, что получившая наибольшую поддержку на муниципальных выборах в Риге партия Айнарса Шлесерса "Латвия на первом месте" останется в оппозиции, и он по-прежнему не видит никакой возможности сотрудничать с политиками, которые "ради денег или по иным причинам готовы склониться в сторону востока".