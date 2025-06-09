В Риге начнутся переговоры о формировании новой коалиции

Он отметил, что на переговоры будут приглашены "государственно мыслящие партии", прошедшие в Рижскую думу: Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".

Переговоры с Национальным объединением состоятся сегодня в 10:00 в здании Рижской думы. Во вторник, 10 июня, в 10:00 запланированы переговоры с "Новым Единством", а в среду, 11 июня, в 10:00 - с "Объединенным списком".

Как сообщалось ранее, на муниципальных выборах наибольшее количество голосов в Рижской думе получила партия "Латвия на первом месте" (LPV), но очень близкие результаты показали "Прогрессивные" и Национальное объединение.

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Как сообщалось, на выборах в Риге наибольшее количество голосов избирателей получила LPV - 18,17%, что дает ей 13 из 60 депутатских мандатов в столичной думе.

За партию "Прогрессивные" проголосовали 16,62% избирателей, что дает ей 11 мест, за Национальное объединение - 14,2%, что обеспечит ему 10 депутатских мандатов.

"Новое Единство", представляемое нынешним мэром Вилнисом Кирсисом, набрало 12,9% голосов и получит девять депутатских мест.

Общий список "Суверенной власти" и "Объединения Младолатыши" набрал 12,13% голосов, что дает ему восемь мандатов. В думу прошли еще две партии: "Стабильности!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).

Остальные участвовавшие в выборах партии, включая "Для развития Латвии", "Согласие" и объединенный список Союза зеленых и крестьян и "Честь служить Риге", в думу не прошли.