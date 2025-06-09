Политологи видят риски подавляющего большинства партии Элксниньша в Даугавпилсе

Помимо представителей этой партии, в думу прошел лишь еще один политик. Элксниньш доволен своей победой, поскольку теперь удастся избежать сильной раздробленности и политических потрясений в думе.

"Это исторический момент, новая страница в истории города, так как последние крупные успехи в отношении единого состава думы были лишь в 1997 году. Также это уникальный опыт, на котором вся Латвия может поучиться в плане единства народа", - подчеркнул мэр.

Однако политические конкуренты объясняют его успех скорее чрезмерным использованием административных ресурсов перед выборами, в том числе организацией масштабных городских праздников и поддержкой лояльных ему СМИ.

Политическое разнообразие в городской думе могло бы быть шире, если бы объединились партии со схожими взглядами, но этого не произошло.

Депутат Даугавпилсской думы предыдущего созыва Петерис Дзалбе (Даугавпилсская краевая партия) пожелал жителям города "пожить четыре года в тоталитаризме, чтобы почувствовать, что значит власть одной партии, когда один человек контролирует все процессы".

Единственным депутатом не из партии Элксниньша, который продолжит работу в думе, стал лидер списка "Для развития Латвии" Игорь Алексеев. Он не ответил на вопрос, возьмет ли на себя роль оппозиционера.

Скорее всего, депутат продолжит предыдущую практику, которая в основном совпадала с позицией действующих властей.

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