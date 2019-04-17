"Королевская ватрушка": пирог, который тает во рту!

Пользователи Сети в подавляющем большинстве согласились с Ольгой и признали, что пирог действительно получается невероятно вкусный. Как выяснилось из комментариев,

некоторые вместо сливок используют сметану (она чаще бывает в холодильнике), другие - молоко, кто-то добавляет в начинку цедру апельсина, кто-то - распаренный мак.

А вот еще один совет: "Можно добавить в тесто какао, и будет шоколадная ватрушка". Хотите - берите на заметку, а мы делимся оригинальным рецептом от автора!

Ингредиенты:

Для теста: мука - 300 г (внимание: в видеорецепте ошибка - вместо 500 г нужно 300 г муки), сахар - 50 г, масло сливочное - 100 г, соль - 0,5 ч. ложки, сода - щепотка.

Для начинки: творог - 500 г, ванильный сахар -1 ч. ложка, сахар - 150 г, яйца - 3 шт., сливки любой жирности - 100-150 мл.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!