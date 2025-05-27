Фото В Риге прошел фестиваль, вдохновленный эстетикой Burning Man

В прошедшую субботу, 24 мая, в Риге на площадке AB Dambis с успехом прошел первый масштабный и концептуально новый фестиваль электронной музыки Endorfin, собравший яркую международную публику и доказавший: танцевать и наслаждаться музыкой можно и нужно с ясным умом и без стимуляторов.
Отличительной чертой Endorfin стало полное отсутствие алкоголя и других изменяющих сознание веществ. Это смелое заявление поддержали сотни участников, включая известных артистов, диджеев, художников, продюсеров и поклонников электронной сцены.
Вдохновленный эстетикой Burning Man, Endorfin стал не просто музыкальным событием, а целой культурной манифестацией, где стиль, визуальная эстетика и атмосфера соответствовали философии внутренней свободы и чистого восприятия.
Организаторы уже готовят новые мероприятия и приглашают всех, кто выбирает осознанность, вдохновение и свободу, присоединиться к комьюнити Endorfin.
Галерея: Фестиваль Endorfin
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