В возрасте 105 лет скончалась актриса Элвира Балдиня

Элвира Майга Гортензия Балдиня родилась 11 августа 1919 года на хуторе Каркли Краукльской волости Цесисского уезда в крестьянской семье. Мать - домохозяйка, сельскохозяйственный работник Анна Балдиня, отец - молочный фермер Янис Балдиньш.

Она училась в Краукльской начальной школе, окончила Государственную гимназию в Цесвайне. Переехала в Ригу, год посещала Театральную школу товарищества латвийских актеров. Продолжила учебу в студии Латвийского драматического ансамбля, в постановках которого принимала участие, совмещая занятия и работу с выступлениями на сцене (1941-1944).

По окончании войны - актриса Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР (1945-1976). После выхода на пенсию продолжала работать вне штата вплоть до закрытия театра в 1992 году.

Принимала участие в радиоспектаклях и телевизионных постановках, рассчитанных на детскую аудиторию. Занималась общественной деятельностью, была народным заседателем и депутатом районного Совета. Награждена орденом "Знак Почета". Стипендиат Латвийского культурного фонда.

В 2010 году ей было присвоено звание офицера ордена Трех звезд за пожизненный вклад в латвийское театральное искусство - за ее уникальные яркие роли в постановках Молодежного театра для детей и молодежи.

Портал TVNET выражает соболезнования семье, близким, друзьям и поклонникам таланта Элвиры Балдини.