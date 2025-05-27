Айвис Цериньш: "Сейчас я все еще нахожусь на самом дне..."

"Сейчас я все еще нахожусь на самом дне и пытаюсь со всем этим справиться", - признается Айвис Цериньш, рассказывая о своей внутренней силе, выборе и планах на будущее.
Ведущий программы Preses Klubs на телеканале TV24 Айвис Цериньш стал гостем интернет-программы Numeroloģijas Spēks, где поделился не только своим профессиональным опытом, но и очень личными переживаниями.
В настоящее время он переживает один из самых сложных периодов в своей жизни, и в беседе он открыто говорит о том, как это влияет на его повседневную жизнь, выборы и взгляд в будущее.
"СМИ изображали нас как идеальную и красивую пару. Мы были товаром, который можно было хорошо продать", - комментирует Айвис Цериньш свой предыдущий брак. "А мы использовали это намеренно много лет... Но, как говорится, чем выше взлетаешь, тем больнее падать... И я все еще нахожусь на этой самой низкой точке, это все еще тяжело..."
При изучении нумерологической карты Айвиса Цериньша программа рекомендует: "Строить долгосрочные отношения, крепкую семью - в более широком масштабе, развивать навыки общения с другими людьми, глубоко понимать мир и людей вокруг вас. Вы можете пережить развод и серьезные испытания в отношениях, но это та сфера жизни, которую вам нужно развивать больше всего. Вы должны научиться сбрасывать свою эгоистичную оболочку". Илзе Буна-Лединя читает это на основе нумерологических данных Айвиса Цериньша, добавляя, что он встретит свое истинное время примерно в 47 лет. На что Айвис, кивнув головой, говорит: "Я подпишусь под каждым словом, надеюсь, так и будет - у меня есть карта пути!"
Айвис также недавно вернулся из опасной экспедиции "Через Эквадор вдоль экватора", которая стала одним из самых безумных испытаний в его жизни - в физическом, эмоциональном и духовном плане. Было ли это путешествие путем к себе или бегством от чего-то болезненного? Мы затронем этот и другие вопросы в беседе - просто, по-человечески и правдиво.
В этой беседе рассматривается личностный код Айвиса, судьбоносные повороты в его жизни и то, что нумерология открывает о будущем Айвиса. Он также делится своими мыслями о перипетиях профессиональной жизни - хотя и возникали соблазны выбрать профессии, где можно было быстрее заработать деньги, Айвис всегда возвращался к своей страсти.
Все это и многие другие истории из жизни Айвиса вы узнаете, посмотрев живую и захватывающую беседу на канале Numeroloģijas Spēks.