Айвис Цериньш: "Сейчас я все еще нахожусь на самом дне..."

Ведущий программы Preses Klubs на телеканале TV24 Айвис Цериньш стал гостем интернет-программы Numeroloģijas Spēks, где поделился не только своим профессиональным опытом, но и очень личными переживаниями.

В настоящее время он переживает один из самых сложных периодов в своей жизни, и в беседе он открыто говорит о том, как это влияет на его повседневную жизнь, выборы и взгляд в будущее.

"СМИ изображали нас как идеальную и красивую пару. Мы были товаром, который можно было хорошо продать", - комментирует Айвис Цериньш свой предыдущий брак. "А мы использовали это намеренно много лет... Но, как говорится, чем выше взлетаешь, тем больнее падать... И я все еще нахожусь на этой самой низкой точке, это все еще тяжело..."