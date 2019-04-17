Умер бывший президент Перу. Он совершил самоубийство

"Огорчен смертью бывшего президента Алана Гарсии. Выражаю соболезнования его семье и близким", — написал Вискарра в твиттере.

Бывший президент выстрелил себе в голову 17 апреля, когда сотрудники полиции прибыли к нему домой, чтобы задержать по делу о коррупции. Мужчина был срочно госпитализирован в критическом состоянии.