Ср, 17.04.2019
Это было одно из тех мест, которые хотели увидеть, прежде чем умереть. Мы смотрим на то, что происходит, и у нас текут слезы. Это ужасно, просто ужасно. Туристы в Париже

Умер бывший президент Перу. Он совершил самоубийство

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: SCANPIX

Бывший президент Перу Алан Гарсия, попытался покончить с собой, после чего умер в больнице. Об этом сообщает портал Meduza со ссылкой на действующего президента Перу Мартина Вискарру.

"Огорчен смертью бывшего президента Алана Гарсии. Выражаю соболезнования его семье и близким", — написал Вискарра в твиттере.

Бывший президент выстрелил себе в голову 17 апреля, когда сотрудники полиции прибыли к нему домой, чтобы задержать по делу о коррупции. Мужчина был срочно госпитализирован в критическом состоянии.

Алан Гарсия занимал пост перуанского президента два раза — с 1985 по 1990 год и с 2006 по 2011 год. Он подозревается в получении взяток от бразильской строительной компании во время второго срока правления.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ