Умер бывший президент Перу. Он совершил самоубийство

Бывший президент Перу Алан Гарсия, попытался покончить с собой, после чего умер в больнице. Об этом сообщает портал Meduza со ссылкой на действующего президента Перу Мартина Вискарру.
"Огорчен смертью бывшего президента Алана Гарсии. Выражаю соболезнования его семье и близким", — написал Вискарра в твиттере.
Бывший президент выстрелил себе в голову 17 апреля, когда сотрудники полиции прибыли к нему домой, чтобы задержать по делу о коррупции. Мужчина был срочно госпитализирован в критическом состоянии.
Алан Гарсия занимал пост перуанского президента два раза — с 1985 по 1990 год и с 2006 по 2011 год. Он подозревается в получении взяток от бразильской строительной компании во время второго срока правления.