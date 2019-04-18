Чт, 18.04.2019
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Президент Эстонии в четверг встречается с Путиным
"Поближе познакомиться и обсудить актуальные вопросы"

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Керсти Кальюлайд

ФОТО: EPA/Scanpix

Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 апреля встретится с президентом Эстонской республики Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяться мнениями по тематике поддержания стабильности и безопасности в балтийском регионе", - говорится в сообщении.

Последний раз визит президента Эстонии в Россию состоялся в 2011 году, когда Тоомас Хендрик Ильвес побывал в Санкт-Петербурге на переосвящении Яаниской церкви.

Кальюлайд посетит российскую столицу в связи с открытием здания посольства республики после реставрационных работ. В Россию был направлен запрос о встрече Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в рамках ее визита в Москву 18 апреля, и 3 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи Путина с Кальюлайд.

6 апреля Песков рассказал эстонской газете "Postimees", что президент России Владимир Путин хочет на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд "развеять страхи Эстонии о безопасности". При этом он заявил, что от беседы "не следует ожидать ни одного конкретного решения". "Целью встречи является поближе познакомиться, обсудить актуальные вопросы", - сказал Песков.

Фото: Керсти Кальюлайд в Португалии

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