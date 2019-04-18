Рейтинг свободы прессы: Латвия отстает от Эстонии, но опережает Литву

В 2017 году Эстония заняла в рейтинге 12-е место, в 2018 году - 11-е место.

"Репортеры без границ" (РБГ) отметили, что поощряемая по всему миру популистами и авторитарными лидерами ненависть к журналистам переходит в насилие. Число стран, где журналисты могут в безопасности делать свою работу, быстро сокращается, сообщила организация.

Враждебное отношение политических лидеров к СМИ "все чаще разжигает акты насилия, что в свою очередь привело к беспрецедентному уровню страха и опасности для журналистов", говорится в рапорте организации.

"Когда политические дебаты соскальзывают к атмосфере в стиле гражданской войны, где журналистов используют как козлов отпущения, демократия в серьезной опасности", - заявил глава РБГ Кристоф Делуар.

Уровень свободы прессы был положительным менее чем в четверти 180 стран, представленных в рейтинге.

США опустились на 48-ю позицию списка. Период после выборов президента Дональда Трампа в 2016 году является одним "из самых мрачных моментов для журналистов Америки", говорится в отчете.

"Никогда раньше журналисты в США не получали столько угроз убийством и не обращались так часто за защитой к частным охранным фирмам", - отмечается в рапорте.

Это связывают с "печально известной направленной против прессы риторикой" президента Трампа.

Базирующаяся в Париже организация РБГ опасается, что постоянно растущее число лидеров с жесткими методами "больше нигде не проводит черту". Здесь организация ссылается на убийство саудовского колумниста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Индия опустилась в рейтинге на две позиции - до 140-й, попав в так называемую "красную зону". В прошлом году в этой стране были убиты шесть журналистов. РБГ отмечает, что критиков индусского национализма в проходящих в интернете дискриминационных кампаниях обвиняют в анти-индийскости.

Турция находится на первом месте в мире по числу заключенных в тюрьмы журналистов. РБГ отмечает, что в Турции продолжаются репрессии в отношении немногих критических изданий и что крупнейшую медиагруппу страны перенял проправительственный конгломерат.

Россия, которую в рапорте назвали еще одним "первопроходцем в области репрессий", продолжает опускаться в рейтинге и занимает сейчас 149-е место.

Туркменистан из-за непрекращающихся репрессий в отношении журналистов опустилась до последней, 180-й позиции, даже ниже занявшей 179-е место Северной Кореи.

Таджикистан, где большая часть независимых СМИ оказалась вынуждена прекратить деятельность, опустилась на 12 позиций и ненамного опережает Ливию, Египет и Азербайджан.

В то же время Армения поднялась на 19 позиций - до 61-й, а Киргизия поднялась на 15 позиций.

Четвертую с конца позицию занимает Китай, за ним находится тоталитарная Эритрея.