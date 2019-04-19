В ходе беспорядков в Северной Ирландии застрелили журналистку

Во время беспорядков в городе Лондондерри в Северной Ирландии погибла 29-летняя журналистка и писательница Лира Макки, сообщила в социальной сети Twitter местная полиция.
Как сообщает BBC, человек в маске открыл стрельбу по полицейским и ранил Лиру Макки, которая стояла возле автомобиля полиции.
Раненую увезли в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.
Беспорядки в микрорайоне Лондондерри начались после того, как полиция провела обыск в частном доме, рассказала журналистка Леона ОʼНил. Протестующие поджигали машины и закидывали полицейских камнями и бутылками, пишет Meduza.
В полиции заявили, что расценивают стрельбу, в ходе которой погибла Лира Макки, как "террористический акт". В убийстве подозревают участников организации "Новая ИРА".
Second vehicle hilackef and burned here in Fanad Drive in Creggan. Rioting is continuing #Derry pic.twitter.com/mMSq7iULzJ— Leona O'Neill (@LeonaONeill1) April 18, 2019