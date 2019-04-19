Пт, 19.04.2019
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В ходе беспорядков в Северной Ирландии застрелили журналистку

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ФОТО: AP/Scanpix

Во время беспорядков в городе Лондондерри в Северной Ирландии погибла 29-летняя журналистка и писательница Лира Макки, сообщила в социальной сети Twitter местная полиция.

Как сообщает BBC, человек в маске открыл стрельбу по полицейским и ранил Лиру Макки, которая стояла возле автомобиля полиции.

Раненую увезли в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

Беспорядки в микрорайоне Лондондерри начались после того, как полиция провела обыск в частном доме, рассказала журналистка Леона ОʼНил. Протестующие поджигали машины и закидывали полицейских камнями и бутылками, пишет Meduza.

В полиции заявили, что расценивают стрельбу, в ходе которой погибла Лира Макки, как "террористический акт". В убийстве подозревают участников организации "Новая ИРА".

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