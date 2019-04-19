Без долгов и с накоплениями. Руководитель СГД отчиталась о доходах за прошлый год

Годовую декларацию о доходах за 2018 год подала и генеральный директор Службы госдоходов (СГД) Иева Яунземе, сообщает LETA.
Согласно декларации, в прошлом году, занимая должность руководителя администрации Министерства экономики, Иева Яунземе заработала 41 075 евро.
Помимо этого Яунземе получила 273 евро в качестве пособия, а также у нее есть накопления в размере 17 556 евро в банке SEB.
Также Яунземе владеет квартирой в Риге.
Долговых обязательств нынешняя руководитель СГД не задекларировала.
По сравнению с 2017 годом, доходы Яунземе существенно не изменились - годом ранее она заработала 40 820 евро. Не на много выросли безналичные накопление - в 2017 году в банке SEB они составляли 17 385 евро.
Напомним, Яунземе стала руководителем СГД 11 февраля 2019 года.