Пт, 19.04.2019
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Без долгов и с накоплениями. Руководитель СГД отчиталась о доходах за прошлый год

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Иева Яунземе

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Годовую декларацию о доходах за 2018 год подала и генеральный директор Службы госдоходов (СГД) Иева Яунземе, сообщает LETA.

Согласно декларации, в прошлом году, занимая должность руководителя администрации Министерства экономики, Иева Яунземе заработала 41 075 евро.

Помимо этого Яунземе получила 273 евро в качестве пособия, а также у нее есть накопления в размере 17 556 евро в банке SEB. 

Также Яунземе владеет квартирой в Риге. 

Долговых обязательств нынешняя руководитель СГД не задекларировала. 

По сравнению с 2017 годом, доходы Яунземе существенно не изменились - годом ранее она заработала 40 820 евро. Не на много выросли безналичные накопление - в 2017 году в банке SEB они составляли 17 385 евро.

Напомним, Яунземе стала руководителем СГД 11 февраля 2019 года. 

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