Домбровскис: Солидарность стран ЕС не может быть "улицей с односторонним движением"

Он отметил, что в настоящее время проводятся стратегические дискуссии о будущем ЕС.

Еврокомиссия предлагает пять возможных сценариев, которые предполагают более тесное сотрудничество во всех областях, возможность укрепления сотрудничества в отдельных областях, а также так называемую многоскоростную Европу.

Как считает "Новое Единство", в интересах Латвии, чтобы Европа сотрудничала, была дееспособной.

"Следовательно, это те сценарии, которые нацелены на более тесное сотрудничество. Конечно, можно рассуждать о том, нужно ли это во всех областях", - сказал Домбровскис.

Меньше позиции партии соответствуют те сценарии, которые предусматривают направить деятельность ЕС только на внутренний рынок и т. п.

"Мы за то, чтобы ЕС сотрудничал и в экономической сфере, и в сфере финансов, и по реформам еврозоны, и в области внешней политики и политики безопасности", - сказал лидер списка партии.

Говоря о солидарности стран ЕС, Домбровскис отметил, что по этому вопросу немаловажное значение имеет активная работа со стороны представителей Латвии и остальных стран Балтии - активно общаясь с другими коллегами, продвигая важные вопросы в Европейском парламенте, добиваясь конкретных решений.

"Ясно и то, что мы не можем рассчитывать на солидарность только как на улице с односторонним движением, то есть лишь тогда, когда нам это нужно.