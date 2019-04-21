В Шри-Ланке прогремели взрывы в церквях и гостиницах: более сотни погибших

Так, взрывы произошли в трех церквях, одна из которых находится в столице Коломбо, и в трех гостиницах, которые также находятся в Коломбо.

Есть подозрения, что два взрыва в церквях устроили террористы-смертники.

Сообщается, что всего взрывов было шесть, по предварительной информации, в трех католических церквях и трех отелях. На данный момент известно о взрывах в храмах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

Как сообщается, в Коломбо погибли 40 человек, в Катувапитье в Катане - 93, в Баттикалоа - 27 жертв. Взрывы произошли в отелях и католических церквях республики, когда местные жители отмечали там Пасху.

Галерея: Взрывы в Шри-Ланке

Известно, что среди раненых есть и зарубежные граждане, однако информации о гражданстве погибших пока нет.

В Министерство иностранных дел до сих пор не поступала информация о пострадавших в терактах в Шри-Ланка жителях Латвии, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.

МИД призывает латвийских подданных, находящихся в этой стране, сообщить о себе своим близким.