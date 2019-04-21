В Шри-Ланке прогремели взрывы в церквях и гостиницах: более сотни погибших
В Шри-Ланке в воскресенье произошли взрывы в нескольких церквях и пятизвездочных гостиницах, в результате которых погибли 160 человек, а еще более 400 пострадали, сообщает агентство LETA.
Another bomb exploded #srilanka pic.twitter.com/cJ9qgpMKRB— Ramika manamperi (@Ramika37712177) 21 апреля 2019 г.
Так, взрывы произошли в трех церквях, одна из которых находится в столице Коломбо, и в трех гостиницах, которые также находятся в Коломбо.
Есть подозрения, что два взрыва в церквях устроили террористы-смертники.
Сообщается, что всего взрывов было шесть, по предварительной информации, в трех католических церквях и трех отелях. На данный момент известно о взрывах в храмах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.
Как сообщается, в Коломбо погибли 40 человек, в Катувапитье в Катане - 93, в Баттикалоа - 27 жертв. Взрывы произошли в отелях и католических церквях республики, когда местные жители отмечали там Пасху.
Галерея: Взрывы в Шри-Ланке
Известно, что среди раненых есть и зарубежные граждане, однако информации о гражданстве погибших пока нет.
Pray For Sri Lanka 🇱🇰 🙏— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) 21 апреля 2019 г.
Blasts in churches and hotels in Sri Lanka. 10 dead and over 50 hospitalized including foreigners #LKA #SriLanka #EasterSunday #Colombo #PrayForSriLanka #ColomboBlast pic.twitter.com/ub0xCNvoeB
В Министерство иностранных дел до сих пор не поступала информация о пострадавших в терактах в Шри-Ланка жителях Латвии, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.
МИД призывает латвийских подданных, находящихся в этой стране, сообщить о себе своим близким.
Если кому-то требуется консульская помощь, МИД предлагает звонить на телефон консульского департамента для чрезвычайных ситуаций в Риге +371 26 33 77 11. Можно также писать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.