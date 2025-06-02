Минблаг предлагает пересмотреть подход к оценке инвалидности в Латвии

В Латвии доля людей с инвалидностью среди постоянного населения также ежегодно увеличивается. В 2014 году она составляла 8,6% от общего числа жителей страны, в 2016 году - 8,8%, а к концу 2024 года достигла 11,6%.

Наибольший рост за последние годы наблюдается среди лиц старше 64 лет. В 2014 году в этой возрастной группе инвалидность была установлена у 58 197 человек, а к концу 2024 года - уже у 105 703 человек. Министерство благосостояния констатирует, что за последние десять лет рост в этой возрастной группе составил 82%, тогда как в возрастной группе от 18 до 63 лет - всего 2%. Значительная часть лиц старше 64 лет имеет тяжелую или очень тяжелую инвалидность, то есть первую или вторую группу.