Минблаг предлагает пересмотреть подход к оценке инвалидности в Латвии

Министерство благосостояния предлагает усовершенствовать подход к проведению экспертизы инвалидности для совершеннолетних лиц, чтобы при определении статуса инвалидности приоритет отдавался оценке способности к функционированию, а не установленному медицинскому диагнозу. Об этом говорится в концептуальном докладе министерства.
По мнению министерства, такой подход позволит точнее определить индивидуальные потребности каждого человека и обеспечить доступ к соответствующим услугам поддержки с целью смягчения последствий инвалидности.
В министерстве поясняют, что необходимость пересмотра системы оценки инвалидности обусловлена как международными обязательствами, так и статистическими данными, подтверждающими, что доля людей с инвалидностью продолжает расти.
В Латвии доля людей с инвалидностью среди постоянного населения также ежегодно увеличивается. В 2014 году она составляла 8,6% от общего числа жителей страны, в 2016 году - 8,8%, а к концу 2024 года достигла 11,6%.
Наибольший рост за последние годы наблюдается среди лиц старше 64 лет. В 2014 году в этой возрастной группе инвалидность была установлена у 58 197 человек, а к концу 2024 года - уже у 105 703 человек. Министерство благосостояния констатирует, что за последние десять лет рост в этой возрастной группе составил 82%, тогда как в возрастной группе от 18 до 63 лет - всего 2%. Значительная часть лиц старше 64 лет имеет тяжелую или очень тяжелую инвалидность, то есть первую или вторую группу.
Доля детей с инвалидностью среди общего числа людей с инвалидностью в течение нескольких лет составляет 4%, и в абсолютных цифрах этот показатель имеет тенденцию к росту. За десять лет число детей с инвалидностью увеличилось на 10%.
Минблаг указывает, что в большинстве случаев инвалидность устанавливается на основании общих заболеваний, то есть так называемой "невидимой" инвалидности.
Среди специфических функциональных нарушений у взрослых наиболее распространены двигательные и психические расстройства, а у детей - психические расстройства.
Похожие тенденции наблюдаются и в других странах, что побуждает искать пути реструктуризации системы инвалидности в соответствии с социально-экономическими изменениями и потребностями общества, отмечает министерство.
В частности, отказ от модели, в которой инвалидность определяется исключительно на основании медицинской проблемы, в пользу биопсихосоциального подхода позволяет оценить, у кого из людей действительно существенно нарушена способность к функционированию.
При таком подходе помощь будет оказываться в первую очередь тем, чье функционирование действительно существенно ограничено.
Например, такая модель значительно лучше позволяет оценить людей с ментальными и психическими расстройствами, степень нарушения функционирования которых в медицинской модели нередко оставалась неучтенной, указывает министерство.
В то же время степень инвалидности, возможно, будет снижена у тех, чье функционирование не так сильно ограничено, несмотря на установленный медицинский диагноз.
В настоящее время в процессе экспертизы инвалидности информацию об ограничениях функционирования человек предоставляет, заполняя анкету самооценки одновременно с подачей заявления в Государственную комиссию.
По мнению Минблага, эту анкету следует заменить инструментом оценки инвалидности WHODAS 2.0, разработанным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также к ней должны прилагаться заполненные целевые протоколы.
В министерстве отмечают, что такая система сможет гораздо более полно отразить опыт человека и его субъективное восприятие своего функционального состояния. При этом врач при определении степени инвалидности будет учитывать и медицинские нарушения.
Целевые протоколы и методология оценки инвалидности разработаны таким образом, чтобы охватывать четыре категории инвалидности, а не конкретные заболевания.
Оценка инвалидности будет учитывать специально разработанные протоколы для оценки нарушений, вызванных психическими, двигательными, зрительными, слуховыми и хроническими заболеваниями. Выбор целевого протокола основан на типе инвалидности, а не на типе заболевания, чтобы принципиально сохранить подход, отличающийся от медицинских моделей, поясняет Минблаг.
Доклад Минблага передан на общественное обсуждение до 27 июня.
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