Волна терактов в Шри-Ланке: блокированы соцсети, введен комендантский час

Три взрыва произошло в отелях, и еще три - в церквях. Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо. В результате этого взрыва погибли два человека, сообщает агентство Reuters. Число жертв и пострадавших восьмого взрыва пока неизвестно.

Галерея: Взрывы на Шри-Ланке

Есть подозрения, что два взрыва в церквях устроили террористы-смертники.

Сообщается, что всего взрывов было шесть, по предварительной информации, в трех католических церквях и трех отелях. На данный момент известно о взрывах в храмах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

Среди погибших - 35 иностранцев, в частности, граждане США, Нидерландов, а также британские подданные.

В связи с терактом задержаны несколько человек.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал встречу командиров сухопутной армии, морских и воздушных сил, чтобы обсудить ситуацию.

Чтобы облегчить операции служб безопасности, правительство Шри-Ланки установило во всей стране комендантский час, который будет в силу до дальнейших распоряжений.

Правительство также решило на время заблокировать социальные сети, сообщив, что это необходимо, чтобы не допустить распространения лживой информации.

В Министерство иностранных дел до сих пор не поступала информация о пострадавших в терактах в Шри-Ланка жителях Латвии, сообщил агентству LETA пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.

МИД призывает латвийских подданных, находящихся в этой стране, сообщить о себе своим близким.