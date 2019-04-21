Волна терактов в Шри-Ланке: блокированы соцсети, введен комендантский час
По меньшей мере 202 человек погибли в результате взрывов, прогремевших в трех отелях и трех церквях на Шри-Ланке, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Еще более 500 человек получили ранения.
Another bomb exploded #srilanka pic.twitter.com/cJ9qgpMKRB— Ramika manamperi (@Ramika37712177) 21 апреля 2019 г.
Три взрыва произошло в отелях, и еще три - в церквях. Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, который расположен на территории Западной провинции и округа Коломбо. В результате этого взрыва погибли два человека, сообщает агентство Reuters. Число жертв и пострадавших восьмого взрыва пока неизвестно.
Галерея: Взрывы на Шри-Ланке
Есть подозрения, что два взрыва в церквях устроили террористы-смертники.
Сообщается, что всего взрывов было шесть, по предварительной информации, в трех католических церквях и трех отелях. На данный момент известно о взрывах в храмах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.
Среди погибших - 35 иностранцев, в частности, граждане США, Нидерландов, а также британские подданные.
Pray For Sri Lanka 🇱🇰 🙏— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) 21 апреля 2019 г.
Blasts in churches and hotels in Sri Lanka. 10 dead and over 50 hospitalized including foreigners #LKA #SriLanka #EasterSunday #Colombo #PrayForSriLanka #ColomboBlast pic.twitter.com/ub0xCNvoeB
В связи с терактом задержаны несколько человек.
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал встречу командиров сухопутной армии, морских и воздушных сил, чтобы обсудить ситуацию.
Чтобы облегчить операции служб безопасности, правительство Шри-Ланки установило во всей стране комендантский час, который будет в силу до дальнейших распоряжений.
Правительство также решило на время заблокировать социальные сети, сообщив, что это необходимо, чтобы не допустить распространения лживой информации.
В Министерство иностранных дел до сих пор не поступала информация о пострадавших в терактах в Шри-Ланка жителях Латвии, сообщил агентству LETA пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.
МИД призывает латвийских подданных, находящихся в этой стране, сообщить о себе своим близким.
Если кому-то требуется консульская помощь, МИД предлагает звонить на телефон консульского департамента для чрезвычайных ситуаций в Риге +371 26 33 77 11. Можно также писать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.