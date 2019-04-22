Им тоже нужна крыша. Бездомные вышли с протестом к собору Парижской Богоматери

У каждого участника акции в руках были плакаты "Один миллиард за 24 часа. Бездомные = 0 евро" и выступали против бизнесмена Бернара Арно, руководитель группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Предприниматель ранее обещал выделить 200 миллионов евро на восстановление собора.

Полиция Парижа наблюдала за протестом, который проходил "мирно" и не мешала активистам.

ФОТО: SCANPIX

15 апреля в результате пожара у собора Парижской Богоматери обрушились шпиль и часть кровли. После этого французскими властями был объявлен сбор средств на восстановления собора.

Помимо Арно, деньги на восстановление собора решили выделить ряд других предпринимателей. Они направят на реставрацию по 100 миллионов евро.