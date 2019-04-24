Эффект Зеленского? Образование, семья и волна мемов в сети о новом лидере Украины

По итогам выборов актер набрал 73,16% голосов, победив Порошенко. Это самый высокий рейтинг доверия кандидату в президенты в истории Украины.

Первая речь нынешнего лидера Украины

После анонсирования результатов экзит-полов Зеленский выступил с речью перед собравшимися в своем предвыборном штабе.

Новоиспеченный глава Украины в победной речи поблагодарил своих родителей, близких, команду и электорат.

"Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать спасибо своим родителям — за поддержку и за то, что они это пережили; моей жене — за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала все, что про меня говорили, наверное, она не вышла бы за меня.

Благодарю правоохранителей за честную службу. Благодарю СБУ за то, что держала меня в тонусе. Благодарю всех наших военных и волонтеров, за то, что вы храните Украину. Благодарю всех украинцев, где бы они не находились. Я обещаю, что никогда вас не подведу. Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам бывшего СССР: "Посмотрите на нас, все возможно"", - заявил Зеленский.

Новая первая леди Украины

Супругу новоизбранного президента Украины зовут Елена, именно она находилась рядом с мужем в столь важный для него момент.

Зеленский и Елена Кияшко (в девичестве — прим.ред.) учились в параллельных классах школы Кривого Рога. Однако их отношения начались только в университетские годы. Зеленский встретил Кияшко в городе и пригласил ее на свидание.

Как пишет StarHit.ru, девушка бросила своего предыдущего возлюбленного ради Владимира.

Зеленский и Кияшко встречались восемь лет перед тем как сыграть свадьбу.

Пара поженилась в 2003 году, в 2004 году у супругов родилась дочь Александра. Сын Зеленских Кирилл появился на свет в 2013 году.

Елена принимала активное участие в творчестве своего мужа — писала сценарии для его команды КВН, "Студии Квартал-95", а затем и для телесериала "Слуга народа".

По словам Елены, за все годы совместной жизни у пары не было ни одной крупной ссоры.

Как отметила сама Елена, ей сложно воспринимать свой новый статус. По словам супруги нового президента Украины, она не любит находиться в центре внимания, поскольку чувствует себя некомфортно.

Взорвал интернет?

Победа комика на выборах не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Кажется, только ленивый не опубликовал на своей странице в Twitter или Facebook мем про выборы в Украине.