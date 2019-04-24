Эффект Зеленского? Образование, семья и волна мемов в сети о новом лидере Украины

21 апреля 2019 года ознаменовало новый политический период в истории Украины — по итогам президентских выборов, предыдущий глава государства Петр Порошенко потерпел поражение перед своим соперником, комедийным актером Владимиром Зеленским. В последующие пять лет Украиной будет править шоумен.
Кто же он такой — Зеленский? Что ожидает Украину во время его президентства? Насколько сильно изменится политический курс Украины? Вопросы, которые крутятся в голове каждого человека, интересующегося политикой.
Владимир Зеленский известен рядовому читателю как продюсер первых шести сезонов украинского телесериала "Сваты", а также как актер, сыгравший роли в таких фильмах как "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время" и "8 первых свиданий".
Комедиант родился в 1978 году в украинском городе Кривой Рог. В детстве Зеленский прожил четыре года в Монголии, где работал его отец, доктор технических наук. Там же он окончил первый класс начальной школы.
Зеленский имеет юридическое образование — он учился в Криворожском экономическом институте, однако никогда не работал по специальности.
В русскоязычном медиа-пространстве Зеленский также известен как сооснователь "Студии Квартал-95", созданной на базе творчества коллектива команды КВН "95-й квартал".
Однако популярность комедианта буквально вскочила до небес благодаря сериалу "Слуга Народа". Зеленский не только исполнил главную роль в сериале, но и выступил в качестве его создателя.
Сериал повествует о том, как уставший от происходящего в политической жизни страны учитель истории Василий Петрович Голобородько решает выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины.
Примечательно, что Зеленский решил повторить судьбу главного героя и в итоге победил на выборах в этом году.
Политические взгляды Владимира Зеленского
В 2014 году комедиант поддерживал Евромайдан.
Он выступал перед украинскими военными, участвующими в вооруженном конфликте в Донбассе, а также вместе с другими участниками коллектива "Студия Квартал-95" оказал финансовую поддержку добровольческим батальонам.
При этом Зеленский выступал против предыдущего правительства Украины, критикуя власти за введение языковых квот в СМИ и запрет на въезд на территорию страны российских деятелей культуры.
Президентские выборы в Украине
В канун 2019 года Зеленский сообщил о своем намерении участвовать в выборах президента Украины.
Как пишет BBC, объявление комедианта вызвало резонанс в обществе, поскольку он не только сделал заявление в новогоднюю ночь, но и по телевидению — выступление актера транслировал принадлежащий одному из самых богатых украинских бизнесменов Игорю Коломойскому телеканал "1+1" вместо новогоднего обращения экс-главы Украины Петра Порошенко.
21 января 2019 года партия "Слуга народа" выдвинула кандидатуру Зеленского на пост президента Украины. В конце января актер также занял лидирующую позицию в предвыборных опросах.
В ходе своей предвыборной кампании Зеленский пообещал занимать пост президента всего один срок, а также заверил электорат в том, что проведет референдумы о лишении неприкосновенности депутатов Верховной рады Украины, судей и главы государства.
Президентские выборы в Украине стартовали 31 марта 2019 года - в этот день прошел первый тур выборов. Победу в нем одержал Зеленский, набрав почти вдвое больше голосов чем Порошенко. Второй тур выборов состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля.
По итогам выборов актер набрал 73,16% голосов, победив Порошенко. Это самый высокий рейтинг доверия кандидату в президенты в истории Украины.
Первая речь нынешнего лидера Украины
После анонсирования результатов экзит-полов Зеленский выступил с речью перед собравшимися в своем предвыборном штабе.
Новоиспеченный глава Украины в победной речи поблагодарил своих родителей, близких, команду и электорат.
"Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать спасибо своим родителям — за поддержку и за то, что они это пережили; моей жене — за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала все, что про меня говорили, наверное, она не вышла бы за меня.
Благодарю правоохранителей за честную службу. Благодарю СБУ за то, что держала меня в тонусе. Благодарю всех наших военных и волонтеров, за то, что вы храните Украину. Благодарю всех украинцев, где бы они не находились. Я обещаю, что никогда вас не подведу. Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам бывшего СССР: "Посмотрите на нас, все возможно"", - заявил Зеленский.
Новая первая леди Украины
Супругу новоизбранного президента Украины зовут Елена, именно она находилась рядом с мужем в столь важный для него момент.
Зеленский и Елена Кияшко (в девичестве — прим.ред.) учились в параллельных классах школы Кривого Рога. Однако их отношения начались только в университетские годы. Зеленский встретил Кияшко в городе и пригласил ее на свидание.
Как пишет StarHit.ru, девушка бросила своего предыдущего возлюбленного ради Владимира.
Зеленский и Кияшко встречались восемь лет перед тем как сыграть свадьбу.
Пара поженилась в 2003 году, в 2004 году у супругов родилась дочь Александра. Сын Зеленских Кирилл появился на свет в 2013 году.
Елена принимала активное участие в творчестве своего мужа — писала сценарии для его команды КВН, "Студии Квартал-95", а затем и для телесериала "Слуга народа".
По словам Елены, за все годы совместной жизни у пары не было ни одной крупной ссоры.
Как отметила сама Елена, ей сложно воспринимать свой новый статус. По словам супруги нового президента Украины, она не любит находиться в центре внимания, поскольку чувствует себя некомфортно.
Взорвал интернет?
Победа комика на выборах не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Кажется, только ленивый не опубликовал на своей странице в Twitter или Facebook мем про выборы в Украине.
Зеленский, с победой🇺🇦 pic.twitter.com/gDL1p1d0su— Евгений Анатольевич (@generationtodie) April 21, 2019
В дополнение...— Донецкая Республика (@dnrpress) April 21, 2019
"А завтра, в 7-22, я буду в Борисполе сидеть в самолёте"…😀#остаточнепрощавай #порошенко pic.twitter.com/jUlBYbpHfm
— Алло, Порошенко, слушаю— внутрішній Стамбул (@saver_ag) April 21, 2019
— Раньше слушать надо было, пошли в домино играть
Смешной был момент. #Выборы #Зеленский pic.twitter.com/ABBhmIaCoh— Русалка с Пуберпатом🐬 (@AverlyLittle22) April 21, 2019