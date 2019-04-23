Популярный латвийский музыкант подтвердил пикантные слухи о своей личной жизни

Более полутора лет назад у Андриса и его супруги Кристине появился на свет третий ребенок - сын Мартиньш. Вскоре поползли слухи о романе музыканта с девушкой по имени Зане, которая тоже родила ему сына - Теодора.

С изданием Privātā Dzīve Эрглис был лаконичен, и вот что он сказал:

"Так интересно получилось в жизни, что моему младшему сыну Теодору год и два месяца, а Мартиньшу - год и восемь месяцев. Подробнее о своей личной жизни я говорить не хочу".

Как известно, Андрис и Кристине в браке уже около 15 лет, и кроме младшего ребенка у них растут еще дочь Эстер и сын Валтерс.