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  • Популярный латвийский музыкант подтвердил пикантные слухи о своей личной жизни

Популярный латвийский музыкант подтвердил пикантные слухи о своей личной жизни
Два сына за полгода - от жены и любовницы...

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Уже долгое время поговаривают, что у популярного латвийского певца Андриса Эрглиса отношения "на стороне" с некой женщиной, которая подарила ему ребенка. И вот наконец 36-летний музыкант сам внес ясность в эту пикантную ситуацию, пишет издание Privātā Dzīve.

Более полутора лет назад у Андриса и его супруги Кристине появился на свет третий ребенок - сын Мартиньш. Вскоре поползли слухи о романе музыканта с девушкой по имени Зане, которая тоже родила ему сына - Теодора.

С изданием Privātā Dzīve Эрглис был лаконичен, и вот что он сказал:

"Так интересно получилось в жизни, что моему младшему сыну Теодору год и два месяца, а Мартиньшу - год и восемь месяцев. Подробнее о своей личной жизни я говорить не хочу".

Как известно, Андрис и Кристине в браке уже около 15 лет, и кроме младшего ребенка у них растут еще дочь Эстер и сын Валтерс.

Слухи об отношениях музыканта с Зане Мегне появились в начале 2017 года.

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