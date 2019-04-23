Над собором Парижской Богоматери нависла новая угроза - дождь

Метеорологи прогнозируют вечером в Париже дождь, а возможно и грозу.

Свод собора, который частично обрушился во время пожара, частично наполнился водой уже в результате работы пожарных. Архитекторы боятся, что сильный дождь может вызвать дальнейшие обрушения.

Главный архитектор собора Филипп Вилнев в интервью BFMTV заявил, что установка покрытия в данный момент является главным приоритетом.

"Балки есть, брезент везут. Альпинисты, если это будут делать альпинисты, и леса готовы", - указал архитектор.

Крышу собора планируется накрыть большим "зонтом", который защитит здание во время работ по восстановлению. Однако эта структура еще не готова, а угроза дождя требует незамедлительного решения.