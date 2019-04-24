Нельзя игнорировать! Названы основные признаки приближающегося инсульта

По данным издания "Аргументы Недели", которые обобщил МедикФорум, существуют как минимум пять признаков, которые сигналят о грядущем инсульте - остром нарушении кровоснабжения головного мозга.

Вот они: утрата полноценной двигательной активности какой-либо части тела;

головная боль, возникающая внезапно;

появление туннельного зрения, при котором человек воспринимает лишь центрально расположенные объекты и не видит периферические;

галлюцинации, возникающие вне связи с приемом каких-то препаратов;

речевые нарушения.

О приближающемся инсульте также могут говорить такие признаки, как внезапная слабость, покалывания в руке или ноге, при которых человеку может казаться, что он просто отлежал или отсидел конечность.

Кроме того, симптомами могут быть головокружение, внезапное двоение в глазах или нарушение зрения в одном глазу, чувство усталости.

Такая усталость может говорить о нарушении нормального кровоснабжения мозга. Помимо этого, должна настораживать повышенная сонливость, когда со сном практически невозможно бороться, - она также может предвещать инсульт.

Врачи предупреждают: сильный стресс может вызвать инсульт даже в молодом возрасте. Некоторые медицинские препараты способны привести к скачку давления, а затем и к инсульту. Для его предупреждения важно регулярно проверять уровень холестерина и показатели сахара в крови, от которых зависит стабильность давления.