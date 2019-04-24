Ср, 24.04.2019
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Нельзя игнорировать! Названы основные признаки приближающегося инсульта
Возраст не имеет значения

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Как человеку самому почувствовать, что приближается критическая ситуация и возможен инсульт? На это могут указывать определенные признаки, и об этом должен знать каждый.

По данным издания "Аргументы Недели", которые обобщил МедикФорум, существуют как минимум пять признаков, которые сигналят о грядущем инсульте -  остром нарушении кровоснабжения головного мозга.

Вот они:

  • утрата полноценной двигательной активности какой-либо части тела;
  • головная боль, возникающая внезапно;
  • появление туннельного зрения, при котором человек воспринимает лишь центрально расположенные объекты и не видит периферические;
  • галлюцинации, возникающие вне связи с приемом каких-то препаратов;
  • речевые нарушения.

О приближающемся инсульте также могут говорить такие признаки, как внезапная слабость, покалывания в руке или ноге, при которых человеку может казаться, что он просто отлежал или отсидел конечность.

Кроме того, симптомами могут быть головокружение, внезапное двоение в глазах или нарушение зрения в одном глазу, чувство усталости.

Такая усталость может говорить о нарушении нормального кровоснабжения мозга. Помимо этого, должна настораживать повышенная сонливость, когда со сном практически невозможно бороться, - она также может предвещать инсульт.

Врачи предупреждают: сильный стресс может вызвать инсульт даже в молодом возрасте. Некоторые медицинские препараты способны привести к скачку давления, а затем и к инсульту. Для его предупреждения важно регулярно проверять уровень холестерина и показатели сахара в крови, от которых зависит стабильность давления.

Главный совет экспертов: чтобы избежать инсульта, важно не допускать резкого повышения артериального давления.

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