Нельзя игнорировать! Названы основные признаки приближающегося инсульта
Как человеку самому почувствовать, что приближается критическая ситуация и возможен инсульт? На это могут указывать определенные признаки, и об этом должен знать каждый.
По данным издания "Аргументы Недели", которые обобщил МедикФорум, существуют как минимум пять признаков, которые сигналят о грядущем инсульте - остром нарушении кровоснабжения головного мозга.
Вот они:
- утрата полноценной двигательной активности какой-либо части тела;
- головная боль, возникающая внезапно;
- появление туннельного зрения, при котором человек воспринимает лишь центрально расположенные объекты и не видит периферические;
- галлюцинации, возникающие вне связи с приемом каких-то препаратов;
- речевые нарушения.
О приближающемся инсульте также могут говорить такие признаки, как внезапная слабость, покалывания в руке или ноге, при которых человеку может казаться, что он просто отлежал или отсидел конечность.
Кроме того, симптомами могут быть головокружение, внезапное двоение в глазах или нарушение зрения в одном глазу, чувство усталости.
Такая усталость может говорить о нарушении нормального кровоснабжения мозга. Помимо этого, должна настораживать повышенная сонливость, когда со сном практически невозможно бороться, - она также может предвещать инсульт.
Врачи предупреждают: сильный стресс может вызвать инсульт даже в молодом возрасте. Некоторые медицинские препараты способны привести к скачку давления, а затем и к инсульту. Для его предупреждения важно регулярно проверять уровень холестерина и показатели сахара в крови, от которых зависит стабильность давления.
Главный совет экспертов: чтобы избежать инсульта, важно не допускать резкого повышения артериального давления.