На здании Министерства образования и науки неизвестные нарисовали свастики

Как сообщает передача, хулиганские действия могут быть связаны с решением Конституционного суда, что переход на образование на государственном языке не является нарушением Сатверсме.

Ранее депутаты партии "Согласие" обратились в суд, чтобы доказать, что норма Закона об образовании о полном переводе обучения на государственный язык дискриминирует нацменьшинства.

Партия "Согласие" судебный процесс проиграла.

Представитель министерства Инте Берзиня рассказала, что в полицию уже написано заявление и переданы записи с камер видеонаблюдения. Сейчас министерство ищет предприятие, которое может осуществить чистку фасада здания.