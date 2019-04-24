Ср, 24.04.2019
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На здании Министерства образования и науки неизвестные нарисовали свастики

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Здание Министерства образования и науки

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Ночью во вторник, 23 апреля, на здании Министерства образования и науки были нарисованы две свастики, сообщает передача "Новости LNT".

Как сообщает передача, хулиганские действия могут быть связаны с решением Конституционного суда, что переход на образование на государственном языке не является нарушением Сатверсме.

Ранее депутаты партии "Согласие" обратились в суд, чтобы доказать, что норма Закона об образовании о полном переводе обучения на государственный язык дискриминирует нацменьшинства.

Партия "Согласие" судебный процесс проиграла.

Представитель министерства Инте Берзиня рассказала, что в полицию уже написано заявление и переданы записи с камер видеонаблюдения. Сейчас министерство ищет предприятие, которое может осуществить чистку фасада здания.

Служба госбезопасности конкретный случай не оценивает.

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