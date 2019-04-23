КС признал законным перевод школьного образования на госязык

Признать их не соответствующими Конституции просили депутаты фракции "Согласия" в 12-м Сейме.

КС не получил подтверждения тому, что оспоренные нормы ущемляют право на образование, поэтому судопроизводство в части о конституционности оспоренных норм 112-й статьи Сатверсме было прекращено.

Проверив соответствие оспоренных норм второй фразе 91-й статьи Конституции, КС не констатировал в них дискриминирующего отношения к нацменьшинствам и признал эти нормы отвечающими второй фразе 91-й статьи Конституции.

КС признает, что государство обязано создать предпосылки для участия нацменьшинств в характерном для демократического общества дискурсе, однако при этом нацменьшинствам следует проявить инициативу и участвовать в этом дискурсе на госязыке.

Любой человек, постоянно живущий в Латвии, должен понимать язык этого государства, причем на таком уровне, чтобы иметь возможность полноценно участвовать в жизни демократического общества, подчеркивает КС.

Государство должно поддерживать сохранение и развитие своеобразия нацменьшинств в рамках единой системы образования, способствуя созданию общей идентичности демократического общества, а не противопоставляя права нацменьшинств общим интересам общества. Обязанность государства - обеспечить возможности в государственных и муниципальных школах получить такое образование, которое укрепляет общую идентичность демократического общества, подчеркивается в постановлении КС.

КС не получил подтверждения мнению истцов о том, что оспоренные нормы лишают нацменьшинства возможностей реализации своих прав.

Приговор КС является окончательным и обжалованию не подлежит.

Он вступает в силу с момента оглашения и будет опубликован в официальном издании Latvijas vēstnesis.

Дело рассматривалось на открытом судебном заседании в присутствии участников.