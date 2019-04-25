Шашка, подстаканники и меч под пельмени из оленины и спинку трески. Итог встречи Путина с Ким Чен Ыном

Саммит организовали в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский.

Встреча продлилась три с половиной часа, но никаких совместных заявлений по итогам сделано не было.

Эксперты отмечают, что для обеих стран переговоры носили скорее символический характер, пишет Meduza.

Во время переговоров в формате "тет-а-тет" речь шла об истории отношений Северной Кореи и России, о нынешней ситуации, перспективах двусторонних отношений и урегулировании конфликта на Корейском полуострове, сообщил по окончании диалога Путин, передает Deutsche Welle.

В свою очередь Ким Чен Ын заявил о "содержательном обмене мнениями с глазу на глаз по всем вопросам, представляющим общий интерес, по всем актуальным проблемам".

Он выразил надежду, что переговорный процесс "продолжится в том же русле, в полезном и конструктивном плане".

Галерея: Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

Кроме того Путин поздравил Ким Чен Ына с избранием на должность главы КНДР.

"Я направлял вам соответствующее письмо, но сейчас с удовольствием поздравляю вас с этим лично", - отметил он. Руководитель КНДР также поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ в 2018 году.

Отметим, что Ким Чен Ын увезет с собой из России настоящую шашку, а также набор стаканов с подстаканниками. Такой подарок преподнес ему на память президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Северокорейский лидер также преподнес Путину подарок. Он передал главе российского государства корейский меч. При этом Ким Чен Ын отметил, обращаясь к президенту России, что

этот меч "олицетворяет силу, олицетворяет душу - мою и нашего народа, который поддерживает Вас".

Ким Чен Ын дарит Владимиру Путину шашку ФОТО: Reuters/ScanPix

Агентство также поделилось, чем угощали гостя на торжественном приеме, который Владимир Путин дал в честь прибытия Ким Чен Ына.

В предложенном меню значились дальневосточные деликатесы и традиционные блюда славянской кухни, например,

салат из краба, пельмени из оленины, борщ, шербет из яблока и карамели, спинка трески с соусом из укропа, хабаровская говядина с запеченным баклажаном, шоколадный торт.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Произнося на приеме тост, Ким Чен Ын выступил "за развитие, укрепление и процветание великой Российской Федерации, за доброе здоровье президента Путина, за счастье и прекрасное будущее двух стран", а также здоровье всех присутствующих товарищей и друзей.

Владимир Путин со своей стороны предложил тост за укрепление дружбы и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

ФОТО: Reuters/ScanPix