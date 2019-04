44-летний Оскар Кучера скоро станет отцом в пятый раз

Ну вот и фото начали приходить с отличной тусовки #whiteparty с #ммкф , Фотограф @genavramenko как всегда хорош!) Ну и теперь официально: я собираюсь стать Папой в 5й Раз!!! Надеюсь, моя любимая @juliakuchera мне поможет! Ну и по фото вроде видно, что Юля сама носит под сердцем чудо)))😉😜

