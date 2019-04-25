44-летний Оскар Кучера скоро станет отцом в пятый раз
44-летний российский актер театра и кино, музыкант, теле-и радиоведущий Оскар Кучера вместе с супругой Юлией на днях побывал на вечеринке Международного Московского кинофестиваля, организованной изданием "Кинорепортер". Снимками с мероприятия он поделился в своем Instagram.
"Ну вот и фото начали приходить с отличной тусовки. (...) Ну и теперь официально:
я собираюсь стать папой в 5-й раз! Надеюсь, моя любимая мне поможет! И по фото вроде видно, что Юля носит под сердцем чудо",
- написал артист под кадром, на котором позирует вместе с женой.
Ну вот и фото начали приходить с отличной тусовки #whiteparty с #ммкф , Фотограф @genavramenko как всегда хорош!) Ну и теперь официально: я собираюсь стать Папой в 5й Раз!!! Надеюсь, моя любимая @juliakuchera мне поможет! Ну и по фото вроде видно, что Юля сама носит под сердцем чудо)))😉😜
"Оскар, какая вы с Юлией красивая и гармоничная пара!", "Юлечке хорошей беременности и легких родов!!!",
"В пятый раз?! Невероятно богатый Отец!!! Восхищение!", "Побольше бы таких мужчин! Поздравляю вас! Какие вы молодцы!",
"Вот это настоящая многодетная семья!", "Искренне рада за вас! Любви и счастья!","Какие вы молодцы, за пятым пошли", - пишут поклонники Кучеры в комментариях.
Напомним, у Оскара и Юлии растут трое общих детей - Александр, Даниил и Алисия.
Это третий брак Кучеры - от второго, с королевой красоты Майей Макаровой, у него есть сын, которого тоже зовут Александром.