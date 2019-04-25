Чт, 25.04.2019
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44-летний Оскар Кучера скоро станет отцом в пятый раз
Отец-молодец

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ФОТО: скриншот instagram.com/oskarkuchera

44-летний российский актер театра и кино, музыкант, теле-и радиоведущий Оскар Кучера вместе с супругой Юлией на днях побывал на вечеринке Международного Московского кинофестиваля, организованной изданием "Кинорепортер". Снимками с мероприятия он поделился в своем Instagram.

"Ну вот и фото начали приходить с отличной тусовки. (...) Ну и теперь официально:

я собираюсь стать папой в 5-й раз! Надеюсь, моя любимая мне поможет! И по фото вроде видно, что Юля носит под сердцем чудо",

- написал артист под кадром, на котором позирует вместе с женой.

"Оскар, какая вы с Юлией красивая и гармоничная пара!", "Юлечке хорошей беременности и легких родов!!!",

"В пятый раз?! Невероятно богатый Отец!!! Восхищение!", "Побольше бы таких мужчин! Поздравляю вас! Какие вы молодцы!",

"Вот это настоящая многодетная семья!", "Искренне рада за вас! Любви и счастья!","Какие вы молодцы, за пятым пошли", - пишут поклонники Кучеры в комментариях.

Напомним, у Оскара и Юлии растут трое общих детей - Александр, Даниил и Алисия.

Это третий брак Кучеры - от второго, с королевой красоты Майей Макаровой, у него есть сын, которого тоже зовут Александром.

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