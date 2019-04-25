44-летний Оскар Кучера скоро станет отцом в пятый раз

"Ну вот и фото начали приходить с отличной тусовки. (...) Ну и теперь официально:

я собираюсь стать папой в 5-й раз! Надеюсь, моя любимая мне поможет! И по фото вроде видно, что Юля носит под сердцем чудо",

- написал артист под кадром, на котором позирует вместе с женой.

"Оскар, какая вы с Юлией красивая и гармоничная пара!", "Юлечке хорошей беременности и легких родов!!!",

"В пятый раз?! Невероятно богатый Отец!!! Восхищение!", "Побольше бы таких мужчин! Поздравляю вас! Какие вы молодцы!",

"Вот это настоящая многодетная семья!", "Искренне рада за вас! Любви и счастья!","Какие вы молодцы, за пятым пошли", - пишут поклонники Кучеры в комментариях.

Напомним, у Оскара и Юлии растут трое общих детей - Александр, Даниил и Алисия.