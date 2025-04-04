Дима Монатик: дуэт с Брежневой, концерты в Латвии и хит с Quests Pistols

Его песни, такие как "Кружит", "Vitamin D" и "Зашивает душу", завоевали широкую популярность в Украине и за её пределами. Монатик также известен своими яркими выступлениями и хореографией. Он активно участвует в благотворительных проектах и поддерживает различные социальные инициативы.



После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в 2022 году, Монатик выступил с критикой политики Кремля. В этот период артист находился с семьей в Барселоне на отдыхе. Весной его внесли в список других украинских медийных персон, получивших запрет на въезд в Россию в течение 50 лет. Летом 2022 года певец вернулся в Украину, где начал выступать в киевском метро.