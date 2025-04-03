ФОТО Посмотри, как прошла ночевка в IKEA

Кристине подчеркивает, что сон для нее очень важен и за последний год, следуя рекомендациям эксперта по сну, ей удалось улучшить свои привычки. "На основе советов специалиста я составила собственный план сна. Мне приходится совмещать учебу, работу и семейную жизнь, а также я стремлюсь к реализации личных целей, поэтому найти время для всего - непростая задача. Но благодаря тому, что я пересмотрела свои привычки, я больше не учусь поздно вечером и, как правило, ложусь спать около 22:00-23:00, поэтому чувствую себя выспавшейся и отдохнувшей, а моя жизнь стала лучше, здоровее и легче", - рассказывает К. Вирсните.

Кулинарный блогер и автор кулинарных книг Зане Гревиня, делясь впечатлениями, подчеркивает, что ей очень понравилась ночевка в магазине и она с радостью повторила бы этот опыт. Это уникальное приключение, которое хочется переживать снова и снова. Для Зане важно не только качество сна, но и его продолжительность. Она придерживается принципа, что хороший день начинается еще с предыдущего вечера. "Не всегда это удается, но я стараюсь провести последний час в спокойной обстановке, готовясь ко сну, а не засиживаясь за работой допоздна и ложась спать сразу после ее завершения. Я уверена, что мы все можем что-то улучшить в своем режиме и привычках отхода ко сну. В моем случае это сокращение времени перед синими экранами - отказ от использования смарт-устройств, когда я готовлюсь ко сну. Также не стоит читать книги в постели, ведь не только синий свет, но и переизбыток информации может помешать засыпанию", - отмечает Зане Гревиня.