Видео Монгайт и Котрикадзе о реакции на шоу Drama Queens: "Не понимаю, но все равно смотрю"

Анна Монгайт объясняет популярность шоу Drama Queens тем, что люди устали от тяжелых новостей. "Появилась программа, где о важных событиях говорят легко. Много смеются и шутят. Сплетничают, чего мы не стесняемся. По сути, мы решили вынести наши закулисные разговоры на всеобщее обозрение", - рассказывает она.

В мире происходит множество событий, и выбрать из них самое важное - задача не из легких. Что будет обсуждаться в эфире, решает вся команда Drama Queens, однако заранее подготовленного текста у ведущих нет. "Мы во многом импровизируем. У нас есть только список тем и видеофрагменты, которые мы также подбираем заранее", - объясняет Екатерина Котрикадзе.