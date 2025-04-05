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Positivus в этом году - "мимо"? Отвечают организатор фестиваля и эксперты в области музыки

Перевод: rus.tvnet.lv
Создатель и руководитель фестиваля Positivus Гиртс Майорс
Создатель и руководитель фестиваля Positivus Гиртс Майорс Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA/Paula Čurkste/LETA/TVNET kolāža

Недавно музыкальный и развлекательный фестиваль Positivus впервые объявил имена артистов, которые выступят 8 и 9 августа 2025 года в парке отдыха на Луцавсале. Объявление, распространенное в социальных сетях, вызвало если не бурю, то определенный ропот точно - некоторые любители музыки с драматизмом пришли к выводу, что Positivus в этом году - "мимо".

Ознакомившись с некоторыми реакциями на список музыкантов, которые в настоящее время заявлены для релиза Positivus этого года, я обратился к основателю фестиваля и нынешнему директору Гирту Майорсу с просьбой о беседе, в которой он мог бы объяснить свое видение - "мимо" ли Positivus в этом году или нет. После его рассказа свои мысли выскажут также два музыкальных эксперта.

Томс Трейбергс:

- Мой вопрос связан с первыми артистами, заявленными на фестивале, и мнениями в социальных сетях о том, что их состав довольно слабый. Может быть, идея, что фестиваль называет в первой заявке двух или даже одного такого мега-артиста, - это уже какая-то традиция из прошлого? И теперь координация фестиваля работает иначе, чем раньше?

Гиртс Майорс на территории фестиваля Positivus 13 июня 2022 года
Гиртс Майорс на территории фестиваля Positivus 13 июня 2022 года Фото: Paula Čurkste/LETA

Гитрс Майорс:

- Во-первых, это было только первое сообщение о программе. Мы можем объявлять программу в несколько этапов, и ранее так и делалось. Во-вторых, независимо от того, по каким критериям и насколько субъективно кто-то смотрит на каждого из объявленных артистов отдельно: покажите мне какой-нибудь фестиваль в Балтии, который может сравниться с Positivus хотя бы по...

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