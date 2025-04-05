Positivus в этом году - "мимо"? Отвечают организатор фестиваля и эксперты в области музыки

Ознакомившись с некоторыми реакциями на список музыкантов, которые в настоящее время заявлены для релиза Positivus этого года, я обратился к основателю фестиваля и нынешнему директору Гирту Майорсу с просьбой о беседе, в которой он мог бы объяснить свое видение - "мимо" ли Positivus в этом году или нет. После его рассказа свои мысли выскажут также два музыкальных эксперта.

Томс Трейбергс:

- Мой вопрос связан с первыми артистами, заявленными на фестивале, и мнениями в социальных сетях о том, что их состав довольно слабый. Может быть, идея, что фестиваль называет в первой заявке двух или даже одного такого мега-артиста, - это уже какая-то традиция из прошлого? И теперь координация фестиваля работает иначе, чем раньше?

Гиртс Майорс на территории фестиваля Positivus 13 июня 2022 года Фото: Paula Čurkste/LETA

Гитрс Майорс: