Чт, 25.04.2019
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В Москве мужчина открыл стрельбу у метро

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Оружие. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В России у станции метро "Новые Черемушки" в Москве неизвестный открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. 

ТАСС сообщает, что погибли двое человек.

Как сообщается, мужчина начал стрелять из оружия и затем покончил с собой. Издание Baza пишет, что мужчина использовал наган.

Сообщается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал 112 передаёт, что стрельбу начали двое приезжих из Еревана, которые "что-то не поделили".

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