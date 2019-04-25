В Москве мужчина открыл стрельбу у метро

В России у станции метро "Новые Черемушки" в Москве неизвестный открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
ТАСС сообщает, что погибли двое человек.
Как сообщается, мужчина начал стрелять из оружия и затем покончил с собой. Издание Baza пишет, что мужчина использовал наган.
Сообщается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал 112 передаёт, что стрельбу начали двое приезжих из Еревана, которые "что-то не поделили".