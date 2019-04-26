Видео ⟩ Репортаж из зоны отчуждения Чернобыля. Из архива TVNET

Взрыв на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС произошел ночью 26 апреля 1986 года, и с утра больницы уже начали заполнять первые пострадавшие - оглушенные люди со рвотой, - однако эвакуация в Припяти началась только 27 апреля. Директор станции отказался признать факт катастрофы, несмотря на то, что над городом двигались выброшенные реактором радиоактивные облака, которые достигли даже Швеции, где до сих пор доставляют головную боль дикие радиоактивные кабаны. А живущие в Припяти находились всего в трех километрах от реактора... Потребовалось три дня, чтобы советская власть признала, что произошла катастрофа. Сейчас понятно, что город будет необитаем минимум ближайшие 20 тысяч лет.

Я удивился, узнав, что в зоне отчуждения ежедневно работают около семи тысяч сотрудников. Через два года после взрыва в 50 километрах был построен новый город - Славутич, в который переселили большую часть жителей Припяти. Из него каждое утро на поезде в зону на работу едут люди, вечером они возвращаются обратно. Часть сотрудников ночует в служебной гостинице Чернобыля. Продолжается ликвидация последствий аварии, постепенное уничтожение четвертого реактора. Чернобыль находится в 15 км от реактора, здесь течет нормальная жизнь - можно найти служебные гостиницы, административные помещения, магазинчики, полицейские участки. А вот детей здесь увидеть невозможно - лицам моложе 18 лет вход в зону отчуждения запрещен.