Раскрыты методы борьбы Меган Маркл с прыщами

"Я никогда не рекомендую людям выдавливать воспаления в домашних условиях. Тем не менее, я понимаю, что всем нам порой хочется это сделать. Поэтому перед тем, как выдавить что-то, убедитесь, что у вас чистые руки", — рассказала косметолог Сара Чепмен. Она ухаживала за кожей герцогини перед свадьбой.

Чепмен и визажист Дэниел Мартин, который создал на лице Меган естественный блеск на церемонии бракосочетания, также советуют всегда массажировать область, на которой появилось воспаление, а скрывать воспаления и прыщи с помощью праймера и теней.

Фотогалерея: Возлюбленная принца Гарри Меган

"Кроме того, нужно использовать теплый компресс — смешать теплую воду с небольшим количеством экстракта гамамелиса и чайного дерева", — отметила косметолог.

Она также добавила, что завершить уход за проблемной областью можно точечными наклейками, помогающими предупредить появление бактерий и сократить воспаления.

В апреле СМИ сообщали, что Меган Маркл заставляет своего личного визажиста обучаться новым техникам макияжа по заинтересовавшим ее роликам в YouTube. Мартин раскрыл, что Меган приказывает ему изучать видео известных бьюти-блогеров и учиться самым современным приемам.